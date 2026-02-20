El Atlético de Madrid busca delantero de cara a la próxima temporada: tantea el fichaje de Panichelli

El club rojiblanco y su director deportivo Mateu Alemany tienen previsto dar un nuevo impulso al equipo de Diego Pablo Simeone en el próximo mercado de fichajes de verano reforzando varias posiciones. Es por ello que para marcar goles ha puesto sus ojos en el argentino el cual ya sabe lo que es golear en el fútbol español

Aunque el equipo que entrena Diego Pablo Simeone está totalmente centrado hacer la mejor temporada posible, el Atlético de Madrid y su dirección deportiva, paralelamente, planifica el próximo mercado de fichajes de verano en donde el objetivo es mejorar la plantilla para tener más opciones de ganar títulos. Todas las posiciones son susceptibles de ser mejoradas, incluyendo la de delantero para la cual el Atleti valora la incorporación de Joaquín Panichelli, quien está brillando en el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia.

La llegada de un delantero no está condicionada a la salida de Julián Álvarez

El Atlético de Madrid desea tener el mejor equipo posible la temporada que viene y es por ello que Mateu Alemany, su director deportivo, se ha puesto manos a la obra está peinando el mercado en busca de jugadores que puedan dar un salto de calidad a la plantilla.

Con esta situación, el Atleti quiere añadir un delantero más y uno de los que interesa mucho es Joaquín Panichelli según ha informado El Chiringuito. Una incorporación que no estaría ligada a la salida de Alexander Sorloth o a la de Julián Álvarez, quien ha sido relacionado con Arsenal o FC Barcelona en las últimas horas.

El Atlético de Madrid se ha fijado en Joaquín Panichelli porque es uno de los delantero con mayor presente y futuro del fútbol mundial. A sus 23 años, este argentino suma 14 goles y 4 asistencias esta temporada en el Racing de Estrasburgo de Francia con el que aspira a ganar la UEFA Conference League, uno de los tres títulos europeos que se disputan.

Un fichaje de Joaquín Panichelli que no sería barato para el Atlético de Madrid ya que el Racing de Estrasburgo lo compró el pasado verano procedente del Deportivo Alavés a cambio de unos 17 millones de euros. El argentino además tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030 y está valorado en 25 millones de euros en la página web de referencia Transfermarkt.

Panichelli, un futbolista que ya sabe lo que es marcar en España

Joaquín Panichelli sería un delantero que no necesitaría adaptación al fútbol español ya que lo conoce bien por su paso en el Deportivo Alavés y en el CD Mirandés, en donde jugó cedido la pasada temporada.

Joaquín Panichelli fue una de las grandes sensaciones de la pasada temporada en Segunda división ya que marcó 21 goles y dio 8 asistencias, siendo uno de los principales causantes de que el CD Mirandés haya tenido opciones de ascender a Primera división.

Debido a su gran rendimiento, el Racing de Estrasburgo no dudó en ficharlo el pasado verano.