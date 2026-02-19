No tienen duda con Julián Álvarez: "Después del Mundial va a jugar en el Barcelona"

Desde Argentina aseguran que el delantero tiene decidido dar un nuevo paso en su carrera para firmar por un conjunto que le asegure ganar títulos y lo ven vestido de azulgrana la próxima campaña, aunque el Atlético de Madrid trabaja para blindarlo

Aunque no cuajó un gran partido ante el Brujas, Julián Álvarez volvió a ver puerta este pasado miércoles en la Champions, esta vez de penalti, ganando confianza con dos tantos en los tres últimos partidos después de una larga sequía de 16 encuentros consecutivos sin ver portería. Pero el argentino, irremediablemente, es noticia casi a diario no solo por su rendimiento, sino por su futuro. Y es que, aunque tiene contrato en vigor en el Atlético de Madrid hasta 2030, siguen siendo constantes las informaciones que apuntan a una salida el próximo verano.

El fuerte interés de la Premier League

Días atrás, el periodista Rubén Uría desveló que el Arsenal llegó a poner en verano 100 millones de euros más 20 en bonus sobre la mesa del club colchonero, al tiempo que trató de convencer también a la 'Araña con un contrato de cinco años y 12 millones netos por temporada. Pero el ex del Manchester City no parece por la labor de regresar a la Premier League, pese a que desde Inglaterra también han anunciado que el Chelsea es el pretendiente que más estaría avanzando.

En su país ya se lo imaginan junto a Lamine Yamal

Lejos del fútbol británico, el PSG no se olvida del internacional albiceleste. Pero una vez más, es el FC Barcelona el que acapara el foco en su país. En concreto, desde Radio La Red se apunta que la intención del delantero es la de dar un nuevo paso en su carrera tras el Mundial para firmar por un club que le garantice luchar por títulos, siendo el conjunto azulgrana su destino más probable.

"Mi información es que Julián Álvarez va a jugar en el Barcelona. Hubo un interés del Arsenal. Su ciclo en el Atlético de Madrid está cumplido. No ha sido buena la temporada de él, pese a marcar un gol. Cree que su carrera necesita de un equipo que le pueda dar un título. El estímulo para Julián es ir a un equipo que pueda ser campeón. Es cierto que puede ganar la Copa del Rey el Atlético de Madrid, pero no ha sido el paso esperado. Julián Álvarez, esto lo puedo confirmar, después del Mundial va a jugar para mí en uno de los mejores equipos del mundo. ¿Te imaginás a Yamal y Julián adelante?", afirmó el periodista Hugo Balassone.

Desde el Barça, por su parte, ya ha habido voces que le han abierto la puerta públicamente. "Es un gran jugador, para mí es uno de los mejores delanteros del mundo. Se le ve la calidad que tiene. Los mejores tienen que estar en el mejor club, que somos nosotros. Eso es evidente. Pero no me corresponde a mí hacer ese trabajo ni tomar esa decisión", afirmó Ronald Araujo.

El Atlético niega contactos y Julián Álvarez lo deja todo en el aire

Pero en el Atlético de Madrid no solo no están abiertos a su salida, sino que trabajan ya para mejorar y ampliar su contrato y blindarlo con con una cláusula de rescisión mayor, trasladándole ya Mateu Alemany una primera oferta. Además, niegan contactos oficiales desde el Campo Nou. "A las dos partes nos interesa que continúe, tanto al club como a él. Nosotros no hemos tenido ninguna conversación ni formal ni informal ni con el Barcelona ni con ningún otro club, porque lo que queremos es que siga con nosotros, porque es un grandísimo jugador. Yo estoy tranquilo. No tranquilo, tranquilísimo", señaló el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, hace algunas semanas.

Mientras tanto, Julián Álvarez admite que se encuentra muy a gusto en el Metropolitano. Pero tampoco es tajante a la hora de cerrar puertas, pues es consciente de que todo puede suceder en el fútbol. "Se habla mucho de mí y del Barcelona, pero estoy centrado en el Atlético. Haremos balance al final de la temporada", afirmó al ser cuestionado por el interés azulgrana.