El Chelsea abona el terreno para la salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid

El club londinense ya habría mantenido conversaciones con el entorno del argentino y sería el que más está avanzando, tratando de adelantarse así al interés de Arsenal, FC Barcelona o PSG

Una jornada más, y ya van doce consecutivas, Julián Álvarez se quedó sin ver portería en la derrota del Atlético de Madrid ante el Real Betis (0-1). El argentino no marca desde el pasado 9 de diciembre del pasado año, ante el PSV Eindhoven en la Champions, y su último gol en el campeonato doméstico data del 1 de noviembre, frente al Sevilla FC. Sin duda, una sequía preocupante que no frena los movimientos en torno a su futuro.

Tranquilidad en el Atlético de Madrid

En el seno del club rojiblanco siguen confiando en el internacional albiceleste como la piedra angular de su proyecto, aunque son recurrentes las informaciones que le colocan en clubes como el PSG o, especialmente, el FC Barcelona. "A las dos partes nos interesa que continúe, tanto al club como a él. Nosotros no hemos tenido ninguna conversación ni formal ni informal ni con el Barcelona ni con ningún otro club, porque lo que queremos es que siga con nosotros, porque es un grandísimo jugador. Yo estoy tranquilo. No tranquilo, tranquilísimo", señaló al respecto Cerezo hace algunas semanas.

Julián Álvarez, prudente con su futuro

También la 'Araña', con contrato en vigor hasta 2030, ha dejado claro que se encuentra a gusto en el conjunto madrileño, aunque tampoco puede asegurar su continuidad al ser cuestionado por futuro. "Se habla mucho de mí y del Barcelona, pero estoy centrado en el Atlético. Haremos balance al final de la temporada", afirmó recientemente. Y en medio de todo ello, aparece la poderosa Premier League.

Batalla a la vista en la Premier League

Sí aún con el mercado de enero abierto se apuntaba en Sky Sports que el Arsenal medita lanzar una ofensiva de cara a la próxima campaña por Julián Álvarez, al que ya intentó firmar el pasado verano, ahora es la ESPN la que informa de que es el Chelsea el club que más está avanzando para sacar al ex del Manchester City del Metropolitano.

Según dicho medio, desde Stamford Bridge han mantenido conversaciones con el entorno del ariete rojiblanco en los últimos días, colocándose así como el mejor posicionado en esta carrera en la que el Atlético de Madrid tendrá mucho que decir, pues no parece que vaya a dejar salir a su estrella por menos de 100 millones de euros.

Un sospechoso viaje a Londres

Mientras tanto, la entidad 'blue' se mueve sin hacer ruido y trata de ganarse el 'sí' del jugador, lo que sería clave en la operación. Para ello, miembros de la agencia de representación del argentino incluso habrían estado esta pasada semana en Londres, coincidiendo con el choque entre el Chelsea y Arsenal, en el que los 'gunners' lograron el pase a la final de la EFL Cup.

Sin duda, aún queda mucha tela por cortar en este asunto, aunque la falta de gol de Julián Álvarez, que suma 11 dianas en lo que va de temporada, no ayuda a que desde el Atlético de Madrid sigan manteniendo el discurso de confianza máxima en un futbolista al que no le faltan pretendientes pese a todo.