La condena de Julián Álvarez pesa en el Atlético de Madrid: Europa sigue de cerca su posible fichaje

La mala racha de Julián Álvarez de cara a puerta suma y sigue. Su falta de gol está costando caro al Atlético de Madrid que se va descolgando de LaLiga y que acumula muchas dudas en la delantera. A pesar de llevar dos meses sin marcar, Julián Álvarez sigue teniendo mucho mercado en Europa, que sigue de cerca la situación del argentino

El año 2026 no está sentando nada bien al Atlético de Madrid que ve como poco a poco las opciones de títulos se van complicando a cada jornada que pasa. Las sensaciones son malas, especialmente las que envuelven a Julián Álvarez que acumula dos meses sin ver portería. Para un delantero de su calibre, este hecho supone una condena que está pesando demasiado en un Atlético de Madrid que se atasca, pero que tiene plena confianza en Julián Álvarez mientras que en Europa ven esta crisis como una oportunidad para fichar a uno de los '9' más demandados del panorama futbolístico.

Julián Álvarez se atasca de cara a puerta y el Atlético de Madrid lo paga caro

Desde el 9 de diciembre de 2025 lleva Julián Álvarez sin celebrar un gol. El último tanto del argentino se remonta ha hace, aproximadamente, dos meses. Lo anotó en la UEFA Champions League ante el PSV en lo que fue un preludio de la crisis goleadora que sufre en estos momentos. A la cita ante el conjunto neerlandés llegó con dos goles en los anteriores enfrentamientos europeos, pero sin ver puerta en LaLiga desde que se enfrentó al Sevilla en la jornada 11. Aunque en la Champions pudo redimirse un poco, su negatividad de cara a puerta sigue vigente en LaLiga, competición en la que no marca desde el 1 de noviembre de 2025, en el duelo ante los hispalenses.

Desde entonces se han disputado 11 jornadas de LaLiga, las mismas que se jugaron antes de anotar su último gol y dónde sumó 7 goles en LaLiga. Por este motivo, entre otros, el rendimiento del Atlético de Madrid ha sufrido un bajón considerable descolgándose de la lucha por LaLiga y teniendo que jugar una ronda más de la UEFA Champions League al no alcanzar el top 8 por los dos últimos partidos jugados ante Galatasaray, que terminó en empate, y frente al Bodo/Glimt, con derrota rojiblanca. Casualmente, en los dos partidos, Julián Álvarez se quedó sin marcar tras una racha de 3 partidos europeos consecutivos marcando y ganando.

Europa no pierde el interés en el fichaje de Julián Álvarez

A todo esto, el interés por el fichaje de Julián Álvarez no decae en Europa y, como informamos en ESTADIO Deportivo, son varios los equipos que van detrás del jugador de cara a reforzar la delantera en un futuro. El argentino es el sueño del Barcelona, aunque la clausula prohibitiva de 500 millones del Atlético de Madrid hacen que su fichaje se convierta en una Utopía. Mientras tanto, el Arsenal también se mete de lleno en el interés por Julián Álvarez con un proyecto deportivo más que suculento para convencer al delantero, que da una patada hacia delante a su futuro para centrarse en terminar la temporada lo mejor posible con el Atlético de Madrid y reencontrarse con el gol.