Tottenham 3-2 Atlético: Julián Álvarez y Musso meten al Atlético en cuartos de final de la Champions

El delantero argentino marcó el primer gol y puso el segundo a Hancko en un partido lleno de alternativas en donde el portero estuvo brillante ya que con varias paradas de mucho mérito impidió que el Tottenham Hotspur se metiera en la pelea por la clasificación a cuartos de final de la UEFA Champions League

El Atlético de Madrid se metió en cuartos de final de la UEFA Champions League tras eliminar al Tottenham.IMAGO

El Atlético de Madrid consiguió la clasificación para los cuartos de final de la UEFA Champions League tras eliminar al Tottenham, por un global en la eliminatoria de 7-5, a pesar de perder por 3-2 en el encuentro de vuelta el cual estuvo lleno de alternativas y de ocasiones de gol.

El Tottenham se adelantó por medio de Kolo Muani, pero Julián Álvarez empató al inicio de la segunda parte. Minutos después Xavi Simons marcó de nuevo para el equipo inglés, pero Hancko igualó a la salida de un córner. El encuentro se decantó en el último minuto con un penalti absurdo que cometió Giménez sobre Xavi Simons que marcó el centrocampista.

De esta forma, el Atlético de Madrid se mete en cuartos de final de la UEFA Champions League en donde se medirá al FC Barcelona.

Mathys Tel marca la diferencia, Kolo Muani anota y el Atlético de Madrid aprieta en los últimos minutos de la primera parte

Aunque el Tottenham salió con fuerza y con la intención de dominar, fue el Atlético de Madrid el que gozó de la primera gran ocasión de marcar después de que un centro de Giuliano Simeone fuera rematada a gol por Ademola Lookman. Sin embargo, el tanto fue anulado porque el extremo estaba ligeramente en fuera de juego.

Con el paso de los minutos, el Tottenham fue intensificando su dominio gracias sobre todo a un Mathys Tel que lo probó en varias ocasiones, pero se topó siempre con bien colocado Juan Musso, que sustituía en la portería atlética al lesionado Jan Oblak. Fue Mathys Tel el que le creó le lio al Atlético de Madrid. El francés se sacó un centro preciso, en el minuto 30, para que Kolo Muani, tras error en la marca de Nahuel Molina y Le Normand, cabeceara a gol para hacer el 1-0.

Acusó el golpe el Atlético de Madrid que pudo encajar otro gol unos minutos después ya que Mathys Tel se plantó solo delante de Musso, pero el atacante se encontró con el argentino que le paró el disparo bajo en el mano a mano. El equipo rojiblanco no reaccionó hasta los últimos minutos con dos disparos. Uno de Julián Álvarez que se marchó por poco y otro de Giuliano Simeone, que tras rozarlo Cuti Romero, fue detenido por Vicario. Así se llegó al descanso.

Julián Álvarez y Hancko marcan los goles de la tranquilidad

La segunda parte no pudo comenzar mejor para el Atlético de Madrid ya que a los dos minutos, el equipo rojiblanco lanzó un contraataque, Lookman se metió en el área, el extremo se la puso a Julián Álvarez, el argentino se giró y colocó el balón en la escuadra para empatar a uno.

Le duro poco la alegría al Atlético de Madrid ya que solo unos minutos después el equipo rojiblanco perdió un balón en su propio campo, Xavi Simons se plantó en la frontal y con un disparo ajustado al poste batió a Musso. A continuación, llegaron los peores minutos del Atlético de Madrid que pudo recibir otro gol, pero Musso se sacó una mano salvadora en el mano a mano con Pedro Perro que golpeó con el exterior. Justo después, el argentino paró un cabezazo de Dragusin.

Movió el banquillo Simeone dando entrada a Koke y Sorloth y el Atlético de Madrid mejoró mucho, teniendo acercamientos por medio de Julián Álvarez, que fue uno de los protagonistas del empate. En el minuto 75, el argentino botó un córner y Hancko, adelantándose a todos en el primer palo, marcó el 2-2.

Ahí prácticamente se acabó la eliminatoria ya que el Tottenham bajó los brazos y sólo consiguió la victoria cuando el Atlético de Madrid aflojó el ritmo, y tras fallar un mano a mano Julián Álvarez, Giménez cometió un penalti absurdo sobre Xavi Simons que el propio centrocampista anotó tras engañar a Musso en el lanzamiento.

De esta forma, el Atlético de Madrid se mete en cuartos de final de la UEFA Champions League en donde se enfrentará al FC Barcelona que eliminó al Newcastle United.

- Ficha técnica del Tottenham Hotspur 3-2 Atlético de Madrid, partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League:

Tottenham Hotspur: Vicario; Pedro Porro (Bergvall 73'), Dragusin (Udogie 66'), Van de Ven, Cuti Romero (Danso 81'), Spence; Pape Sarr, Archie Gray (Gallagher 81'), Xavi Simons, Mathys Tel (Olusesi 81'); y Kolo Muani.

Atlético de Madrid: Musso; Nahuel Molina (Koke 63'), David Hancko, Le Normand, Ruggeri; Johnny Cardoso, Marcos Llorente; Giuliano Simeone (Giménez 87'), Griezmann (Álex Baena 85'), Lookman (Sorloth 63'); y Julián Álvarez (Nico González 85').

Árbitro: Daniel Siebert (Alemán). Amonestó a los locales Pedro Porro, Vicario, Cuti Romero y Udogie; y a los visitantes Ruggeri, Lookman y Sorloth.

Goles: 1-0 (30') Kolo Muani; 1-1 (47') Julián Álvarez; 2-1 (52') Xavi Simons; 2-2 (75') Hancko; 3-2 (90') Xavi Simons, de penalti.

Incidencias: Partido entre Tottenham Hotspur y Atlético de Madrid correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League disputado en el Tottenham Hotspur Stadium.