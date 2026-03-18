Simeone señala a Johnny Cardoso y a Juan Musso: "Hizo un partidazo Cardoso, muy bueno, con un ritmo enorme"

El entrenador el Atlético de Madrid ha destacado la actuación del portero argentino y también del centrocampista que ha aportado en una gran cantidad de apartados del juego en el partido de vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League contra el Tottenham

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha atendido a Movistar+ ante los cuales ha mostrado su felicidad por la clasificación de su equipo a los cuartos de final de la UEFA Champions League tras eliminar al Tottenham. El técnico argentino ha destacado la actuación de varios de sus jugadores como Juan Musso o Johnny Cardoso.

Simeone se ha mostrado feliz por la clasificación del Atlético de Madrid a cuartos de final de la UEFA Champions League. "Contento, contento por el crecimiento del club, contento por el crecimiento del equipo y la continuidad y las posibilidades de avanzar, como esta vez, en cuartos de finales, entre los ocho mejores de Europa. Y sabemos que cada vez va a ser más difícil, pero tenemos una ilusión bárbara".

A continuación, ha analizado el partido contra el Tottenham. "Sinceramente, el partido fue incómodo, porque nunca pudimos manejarlo totalmente. Al principio ellos lo manejaron, nosotros no empezamos bien el partido. Cuando nos hicieron el gol reaccionamos, cuando llegamos al vestuario hablamos para que no necesitemos el golpe para poder estar metidos en el partido. Creo que empezamos de la mejor manera el segundo tiempo, hicimos el empate, ellos volvieron a convertir, volvimos a empatar. Pudimos haber hecho el tercero dos veces en dos jugadas seguidas, no pudimos aprovecharla de la mejor manera. Después terminó el partido con ese penal que ya daba como ganadores a ellos. Creo que el partido ya se fue yendo de a poco".

Simeone señala el buen partido de muchos de sus jugadores

Simeone también ha destacado la actuación de algunos de sus jugadores como son Juan Musso y Johnny Cardoso, el cual va de menos a más en esta temporada. "Muy buena la de Juan Musso y la de varios chicos que me encantó Johnny. Hoy hizo un partidazo Cardoso, muy bueno, con un ritmo enorme, con un paso, una recuperación de pelota, con salida. Un partidazo de Julián Álvarez, un partidazo de Lookman, un partidazo de Hancko, un partidazo de Robin Le Normand. La verdad que hay varios futbolistas que hicieron un gran partido para estar una vez más en cuartos de finales, sobre todo para seguir compitiendo como queremos".

Tampoco se ha olvidado de Lookman, al cual ha elogiado. "El primer gol es todo de él, una calma que la tiene para tomar decisiones en el final de jugada y un golazo espectacular de Julián Álvarez. Después obviamente con las situaciones que se fueron generando no queríamos quedarnos con uno menos y pensábamos que la presencia de Álex Baena nos iba a dar cosas, como nos dio. Me voy contento con el trabajo de todos los chicos".

Simeone analiza la eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en la UEFA Champions League

Por último, Simeone ha hablado de la eliminatoria que el espera al Atlético de Madrid contra el FC Barcelona en cuartos de final de la UEFA Champions League. "Yo siempre saco cosas o robo cosas de la gente que me acompañó y gente que obviamente nos dio mucho, por ejemplo Germán Burgos. Siempre Germán Burgos nos decía que hay que jugar amistoso contra el Barcelona, hay que jugar amistoso contra el Real Madrid, hay que jugar amistoso contra el Bayern Múnich, porque más partidos juegas contra ellos, menos miedo tienes. Eso no quiere decir que con esto vayamos a ganar o no, pero sí es verdad que posiblemente jugando más seguido tengamos más posibilidades de encontrar en la vuelta".