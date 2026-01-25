Johnny Cardoso empieza a ser el que brilló en el Betis: "No estoy lejos"

El centrocampista del Atlético de Madrid ya ha dejado atrás una complicada lesión de tobillo que le cortó la progresión a las órdenes de SImeone, pero ya está recuperando la regularidad, y con ella, su mejor nivel

Johnny Cardoso, centrocampista del Atlético de Madrid, destacó este domingo, tras la victoria por 3-0 contra el Mallorca, que tienen un equipo para pelear por todo. "Sí, con toda certeza, tenemos un equipo para pelear por los títulos. Estamos poniendo de nuestra parte y haciéndolo bien", dijo el centrocampista estadounidense en zona mixta.

En su segunda titularidad consecutiva en LaLiga, el ex del Betis está volviendo a reencontrarse con sus mejores sensaciones tras una larga lesión de tobillo. "Bien, muy contento, al principio me costó pero sumar minutos es importante para mí. A seguir así siendo fuertes en casa y a pelear por grandes cosas. Tengo los mismos sentimientos desde el principio, todos los jugadores son importantes para el equipo, lo más importante es el trabajo en el equipo", ha reconocido el internacional por Estados Unidos.

De hecho, el centrocampistá está empezando a recordar a ese futbolista que deslumbró en el Benito Villamarín con el Real Betis, y que le valió para que el Atlético de Madrid apostara por él pagando un fijo de 25 millones de euros más variables. "Vengo sumando minutos y ganando confianza. Sufrí con las lesiones, pero todo el equipo y el staff técnico me han dado confianza. Trabajo todos los días para llegar a mi mejor nivel, no estoy lejos", ha reconocido el futbolista rojiblanco, que siempre se ha sentido atraído por el ambiente del Metropolitano: "Desde el principio que vine a España con el Betis ya sentía una atmosfera increíble en este campo. Tener ahora a la afición de mi lado es más importante aún".

El futbolista rojiblanco es consciente de los rumores y de que el Atlético de Madrid está buscando un refuerzo para el centro del campo en este mercado de enero tras la salida de Conor Gallagher, algo que no le preocupa en absoluto. "Los temas de fichajes son parea el míster y el staff, yo pienso en mi y en trabajar para alcanzar mi máximo nivel".

También fue preguntado Johnny por algunos compañeros, como por ejemplo Pablo Barrios y Koke, sus socios en el centro del campo colchonero. "Son dos jugadores increíbles todos los días me enseñan cosas y es un placer crecer junto a ellos", ha explicado para también analizar la figura de Julián Álvarez: "Es un jugador increíble, puede marcar la diferencias. Todos los jugadores pasan por rachas así y tenemos mucha confianza en él. Sabemos que su momento va a llegar".