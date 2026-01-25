Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, descarta fichar parches: "Tiene que tener un estatus importante, no un relleno"

El director deportivo del equipo rojiblanco ha atendido a los medios de comunicación antes del partido que el Atlético de Madrid ha terminado ganando 3-0 al RCD Mallorca y ha dado pistas sobre cuál es el plan del club para estos últimos días del mercado de fichajes de invierno

Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, ha hablado sobre la recta final del mercado de fichajes de invierno en la cual el club rojiblanco va a firmar a algún futbolista, más a tenor de las palabras de Diego Pablo Simeone, el entrenador de su equipo. El ejecutivo ha dejado clara la hoja de ruta del Atleti el cual va a apostar por fichajes importantes, descartando la opción de recurrir a parches para la recta final de la temporada.

Mateu Alemany ha explicado que en los próximos días el Atlético de Madrid va a decidir los fichajes que va a hacer este mes de enero. "Queda una semana y un día. Marcha, de alguna manera vamos planificando situaciones en nuestra lista de prioridades. Obviamente hacia la fin. Tenemos determinado lo que se puede hacer o no, con el club y el cuerpo técnico. En los próximos dos o tres días tendremos claro si haremos algo o no", ha aclarado en Movistar+ LaLiga.

El director deportivo del Atlético de Madrid ha señalado que si se hace fichajes serán jugadores importantes, nada de relleno. "Realmente no puedes esperar al último momento. Miércoles o jueves hay que tener una idea clara porque hay que pasar revisiones médicas. Si no, será inviable salvo un préstamo, que no es lo que tenemos en la cabeza. Si queremos hacer algo es que venga firme, que ayude. Tiene que tener un estatus importante, no un relleno".

Mateu Alemany ha explicado las salidas de los jugadores que han abandonado el club en este mes de enero. "Tienes que tener la idea clara de quién salga. Teníamos 24 y sobraban claramente. Ha venido así, pero con un plan claro".

Por otro lado, ha resaltado el valor de la cantera. "Pienso que la cantera es un pilar dentro de la estrategia de un club. En el Atlético más por lo que ha representado y por lo que tiene que ya entra en las convocatorias habitualmente".

Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, no dio pistas

Mateu Alemany, finalmente, no quiso dar pistas sobre qué posiciones reforzarán, al igual que hizo Diego Pablo Simeone. "No debo hablar de nombres ni posiciones. Sería perjudicial para nosotros. Estamos en línea con el entrenador, luego está la realidad del mercado. Lo que puedo deciros es que las precipitaciones son malas, tenemos una gran plantilla. Si traemos algo que sea de nivel. La plantilla tiene profundidad suficiente. Cuando hablamos de cuatro bajas, realmente es una. Estamos metidos en el mercado, pero sin nervios".