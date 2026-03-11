Ivan Rakitic: "Si Sergio Ramos es bueno para el Sevilla FC, también es bueno para mí"

El actual director deportivo del Hadjuk Split habla sobre la posible compra de acciones del Sevilla FC por parte del camero y su fuerte arraigo por el club de Nervión, encumbra a Luis Enrique y Messi como los mejores del mundo, pega un palo al Real Madrid por echar a Luka Modric y lamenta la larga sequía del FC Barcelona en Champions

'Trending topic', a cadena perpetua. Sergio Ramos es permanente tema de conversación en el Sevilla FC. No hay persona que tenga o haya tenido un papel relevante en cualquiera de los estamentos del club nervionense al que se no se le pregunte que le parece el desembarco del central camero como cabeza visible del proyecto que está estudiando la compra de un paquete mayoritario de acciones.

Que ésa es otra, el excesivo tiempo que se están tomando para comprobar los números económicos genera bastante recelo e incluso ha dado pie a rumores de una posible 'espantá' que el grupo inversor intentó desmontar con esa llamativa presencia de Martín Ink en el Sánchez-Pizjuán para ver en directo el partido ante el Rayo Vallecano. El último en mojarse en ese sentido ha sido Ivan Rakitic, quien se ha sumado a la abrumadora corriente de opinión favorable a la llegada al poder de Ramos y los suyos.

Rakitic, el día de su cumpleaños, se moja sobre la oferta de Sergio Ramos y recalca su amor por el Sevilla FC

"¿Sergio Ramos? Lo más importante siempre es que lo que se haga sea lo mejor para el club, ya sea con Sergio de comprador o con el que sea. Todo lo bueno para el Sevilla FC es bueno para mí", ha explicado Rakitic en una entrevista en Radio Marca en la tarde de este pasado martes 10 de marzo, día del 38 cumpleaños del actual director deportivo del Hadjuk Split croata y excapitán del club nervionense en sus dos etapas (2010-2014 y 2020-2024).

Rakitic es el extranjero que más veces ha defendido la camiseta blanquirrojo, con 323 partidos oficiales, superando los 290 de Frédéric Kanouté, los 286 de Renato Dirnei y los 280 de Ignacio Achúcarro en un 'Top 5' al que se incorporó el pasado domingo Nemanja Gudelj, desplazando a Dani Alves con sus 250 encuentros. "Lo del Sevilla FC va a ser para toda la vida, sigo disfrutando y sufriendo y no puedo estar más agradecido", apuntó sobre su fuerte arraigo por estos colores.

El dardo de Ivan Rakitic al Real Madrid por echar a Modric: "Me da pena"

En otro orden de cosas, el exfutbolista croata se deshizo en elogios hacia su amigo Luka Modric, que sigue en activo a pesar de tener tres años más que él (41). De hecho, no sólo elogia su buen rendimiento en el AC Milan, sino que critica al Real Madrid por prescindir de sus servicios el pasado verano pese a su intención de continuar: "Es alguien diferente. No es casualidad, se está cuidando y preparando bien. Al final, el que trabaja se lo merece. Está feliz, contento, disfrutando mucho y eso es lo importante".

"Fue un error importante, no sólo del Real Madrid sino del fútbol español. Deberíamos haber insistido mucho más para tenerlo ahí. Tal como van las cosas en el Real Madrid, yo creo que el míster (Álvaro Arbeloa) estaría encantado con él. Me da pena porque no miramos el DNI cuando un jugador es demasiado joven y lo que está enseñando Luka es que el fútbol no tiene edad".

Lamenta la sequía de Champions del Barça, encumbrando a Luis Enrique y a Messi

Rakitic jugó seis temporadas en el FC Barcelona (2014-2020) y lo ganó absolutamente todo. No tiene duda a la hora de quedarse con Luis Enrique Martínez como mejor técnico y con Lionel Messi como el mejor futbolista: "El entrenador más importante que he tenido ha sido Luis Enrique, no me sorprende lo que ha conseguido en París porque quien consigue que los jugadores le hagan caso, consigue resultados. Es una pena que no siguiera más tiempo con nosotros en Barcelona. Es el mejor entrenador del mundo, es una alegría increíble ver jugar al PSG".

"Messi se merece un homenaje en Barcelona, en Croacia, en Argentina, en Miami... Es el mejor jugador de la historia. No tienes que ser del Barça o del Inter de Miami. Si eres amante del fútbol, eres de Leo. Es un chico que ha cambiado la forma de ver y de entender el fútbol en todo el mundo. Ojalá, por favor, que no deje de jugar y que siga unos cuantos años más", ha añadido sobre su excompañero, antes de asegurar que no entiende que le pasa a los culés en Champions.

"Me da pena que el Barça siga esperando desde 2015 para ganar la Champions. Yo sigo convencido de que pudimos ganar un par de Champions más y no lo hicimos porque no supimos mantener ese hambre de la primera temporada. Seguro que lo que les pasó el año pasado con el Inter les ha dado todavía más hambre para esta temporada", ha reflexionado, deseando suerte para buscar el sexto entorchado en esta 25/26.