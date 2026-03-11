Gavi se acerca a su regreso con el Barcelona y apunta al partido contra el Sevilla

El centrocampista del FC Barcelona Pablo Páez 'Gavi', de 21 años, podría reaparecer pronto tras su lesión de rodilla. Hansi Flick, el cuerpo técnico azulgrana y el entorno médico del club valoran su posible regreso ante el Sevilla FC, en la jornada 28 de LaLiga

El Barcelona empieza a vislumbrar el regreso de uno de sus futbolistas más competitivos. Pablo Páez 'Gavi' está cada vez más cerca de volver a disputar minutos oficiales después de más de cinco meses alejado de los terrenos de juego por una operación de menisco en la rodilla derecha.

El centrocampista viajó con el equipo a Newcastle para el partido de Champions League, aunque todavía no recibió el alta médica definitiva. Aun así, su presencia en el banquillo fue una señal clara de que su retorno está muy próximo. Dentro del club se interpreta como un paso más en la recta final de su recuperación.

Flick mantiene la prudencia con su regreso

Hansi Flick ha dejado claro en varias comparecencias públicas que no quiere precipitar el regreso del futbolista. El técnico alemán considera que Gavi es un jugador fundamental para el proyecto y por ello apuesta por una recuperación progresiva.

En sus últimas ruedas de prensa, Flick ha señalado que la idea inicial era que el centrocampista reapareciera después del próximo parón de Selecciones, previsto para finales de marzo.

Sin embargo, en el propio club empiezan a contemplar la posibilidad de que el regreso llegue antes. Internamente ya se menciona el próximo partido contra el Sevilla como una posible fecha para su vuelta a la competición, siempre con una participación muy limitada.

La decisión final dependerá exclusivamente del entrenador y de cómo evolucione el jugador en los próximos entrenamientos.

Un perfil que el Barça echó de menos en Newcastle

El empate del Barcelona en St James’ Park ante el Newcastle dejó varias conclusiones deportivas para el cuerpo técnico. Una de ellas fue la ausencia de un perfil como el de Gavi en un partido de alta intensidad física.

El encuentro estuvo marcado por numerosos duelos individuales y transiciones rápidas, un escenario en el que el centrocampista sevillano suele destacar por su energía, su presión constante y su capacidad para competir en cada balón dividido.

Gavi aporta una combinación muy particular dentro del centro del campo azulgrana: agresividad, técnica, carácter competitivo y capacidad para sostener el ritmo del equipo en situaciones exigentes.

Precisamente por eso, Flick ha mostrado siempre una gran valoración hacia el jugador. El técnico alemán ha destacado en varias ocasiones su mentalidad y su impacto dentro del vestuario.

Un regreso cargado de simbolismo

El posible retorno de Gavi podría producirse en un partido con varios elementos simbólicos. El encuentro ante el Sevilla será el primero en el que el Camp Nou vuelva a abrir con una capacidad superior a los 60.000 espectadores tras las obras de remodelación. Además, ese mismo día se celebrarán las elecciones a la presidencia del club, lo que añade un componente especial a la jornada.

Para el propio futbolista también tendría un significado particular. Gavi se formó en la cantera del Real Betis antes de incorporarse al Barcelona, por lo que el Sevilla representa uno de los grandes rivales históricos de su ciudad natal.

Si el partido y el marcador lo permiten, el regreso del centrocampista podría convertirse en uno de los momentos más celebrados por la afición azulgrana.

Más de cinco meses de recuperación

La lesión de Gavi se produjo en septiembre y obligó al jugador a pasar por el quirófano el día 23 de ese mismo mes. El futbolista fue sometido a una artroscopia para reparar el menisco interno de su rodilla derecha, que fue suturado para poder conservarlo.

Desde el primer momento, el club estimó un periodo de recuperación de entre cuatro y cinco meses. Ese plazo se cumplió el pasado 23 de febrero, aunque el cuerpo técnico decidió prolongar su recuperación para evitar cualquier recaída.

Durante este tiempo el jugador ha seguido un proceso de rehabilitación progresivo, combinando trabajo físico, sesiones específicas de fortalecimiento y ejercicios con balón.

La decisión final está en manos de Flick

Ahora Gavi se encuentra en la última fase del proceso y ya participa en buena parte de las sesiones con el grupo. El siguiente paso será recibir el alta médica y deportiva definitiva.

En el club existe optimismo respecto a su regreso, aunque todos coinciden en que el futbolista debe volver sin prisas. La prioridad es que pueda recuperar sensaciones y ritmo competitivo de forma gradual.

Si todo evoluciona según lo previsto, el duelo contra el Sevilla podría marcar el primer capítulo del regreso de uno de los futbolistas más intensos y carismáticos del Barcelona. La última palabra, en cualquier caso, la tendrá Hansi Flick.