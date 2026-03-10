Newcastle 1-1 Barcelona: el Barça sobrevive en St James’ Park gracias a un penalti en el último minuto

Los octavos de final de la Champions League iniciaron para el FC Barcelona con su visita al Newcastle United en St James’ Park. Tras un encuentro donde las urracas fueron completamente superiores, el conjunto azulgrana logra acabar con un empate gracias a un penalti transformado por Lamine Yamal en el último minuto

Comenzaron los octavos de final en la Champions League de una forma totalmente inesperada para el Barcelona. El conjunto de Hansi Flick fue inferior al Newcastle durante todo el encuentro en St James’ Park, recibiendo un regalo en forma de penalti en la última jugada del encuentro.

Los de Eddie Howe, que vieron en Elanga y Osula dos puñales con los que atacar, no fueron capaces de sacar más que un gol de entre sus dieciséis disparos. Acabaron pagando caro la falta de acierto los locales en una noche que, al descanso, se previa festiva para las urracas.

El Barça sobrevive a la primera parte

El inicio del encuentro fue muy sufrido para el Barcelona. La afición de St James’ Park convertía el estadio en una olla a presión, mientras el Newcastle crecía con una presión alta ante un Barça que no era capaz de combinar. Le costó entrar en el partido al conjunto de Flick, que en el primer cuarto de hora vivió en campo propio.

Llegada a la primera media hora de juego, las ocasiones más peligrosas cayeron del lado de las urracas. En primer lugar, un magnífico pase de Osula le brindó a Elanga un mano a mano con Joan García. El sueco definió con un disparo raso y potente que buscaba el palo derecho del guardameta, que respondió con una mano providencial para evitar el primer tanto del encuentro. Justo después, el juez de línea señalaba fuera de juego, pero la repetición mostraba una jugada muy justa.

Algunas jugadas peligrosas después, Trippier sacó un magnífico centro desde la derecha que era rechazado. El balón le caía a Elanga en posición favorable y buscó por arriba a un Osula que le ganó la posición a Araujo. El delantero del Newcastle no consiguió realizar un remate certero y el esférico se marchó rozando el larguero de Joan García.

Justo estos últimos dos jugadores serían los protagonistas de la primera mitad. El central del Barcelona, que actuó como lateral derecho, mostró un bajo nivel ante los ataques del Newcastle, siendo superado con mucha facilidad, especialmente por Barnes. Mientras que el delantero de las urracas fue la nota positiva y el mejor hombre de la primera parte, apareciendo y generando casi todas las jugadas de ataque de su equipo, encontrando en Elanga la pareja perfecta.

Tras un minuto de añadido, el árbitro, Marco Guida, señalaba el camino de vestuarios para alivio del Barcelona. Salvaba la primera mitad el conjunto de Hansi Flick ante un Newcastle muy superior ofensivamente, que dispuso de las ocasiones más claras. Osula y Elanga fueron dos tormentos por la banda izquierda azulgrana, que vio en Joan García su salvación.

Regalo final para los azulgranas

La segunda mitad comenzó como un reflejo de la primera. El Newcastle seguía presionando al Barça y rondando el área de Joan García, con un Elanga que cada vez iba tomando más protagonismo. Descontento con la imagen de sus jugadores, Flick empezó a mover el banquillo casi desde el primer minuto de la reanudación.

Llegados a la hora de partido, parecía milagroso que el Newcastle no se hubiera adelantado en el marcador. El Barcelona no generaba peligro en ataque, mientras que las ofensivas locales entrabas como puñales por la banda derecha, donde Elanga volvía locos a Joao Cancelo y Cubarsí. Muy seguro Joan García para tapar las ocasiones que iban generando unas urracas a las que le faltó un poco más de mordiente al finalizar las jugadas.

Cuando todo hacía indicar que sería el técnico del Barcelona quien iniciaría los cambios, fue Eddie Howe quien introdujo un triple cambio, donde se incluía a la estrella del equipo, Anthony Gordon. Tardó un poco más en realizar sus sustituciones Flick, que refrescó el ataque con Rashford y Dani olmo.

A falta de quince minutos para el final, llegaba un susto para el Barça. Jugada rápida al contragolpe y el disparo de Barnes desde la frontal se iba directo al palo izquierdo de Joan García. El rechace le llegaba a Joelinton que, de primeras, lo introducía al fondo de la red. El juez de línea señalaba un fuera de juego claro, pero el susto ya estaba en el cuerpo de los azulgranas.

Tras mucha insistencia, a falta de cinco minutos para el final llegaría la recompensa del Newcastle. Araujo, que se había sumado al ataque, quedó fuera del terreno de juego tras intentar engañar al árbitro solicitando las asistencias tras introducirse a rastras al rectángulo de juego. Tras el intento de astucia, Marco Guida dejó al uruguayo fuera por unos segundos, que el Newcastle supo aprovechar.

Contragolpe rapidísimo que acaba con un centro desde la banda derecha de Murphy. En el área, completamente solo aprovechando el hueco dejado por Araujo, apareció Barnes en el segundo palo para anotar a placer. Se adelantaban las urracas y olían la sangre azulgrana.

Cumplido el tiempo reglamentario, el árbitro añadía cuatro minutos donde el conjunto local parecía poder hacer el segundo tanto del encuentro. Sin embargo, una jugada aislada, de poco peligro, lo cambiaría todo.

Dani Olmo entraba en el área en la última jugada del encuentro, tiraba un recorte sobre Thiaw y este caía en la trampa. El central del Newcastle derribaba al español y el árbitro señalaba la pena máxima.

Lamine Yamal, fruto de la confianza que le otorga su gran momento futbolístico, asumió los galones para ejecutar el penalti. Carrera del delantero y, engañando por completo a Ramsdale, introducía el esférico en la portería con un pase a la red que se colaba a la derecha del guardameta. Empataba el Barcelona en el último suspiro un partido que estuvo perdido en todo momento.

Sin tiempo ni para sacar desde el centro del campo, Marco Guida señalaba el final de los primeros 90 minutos de la eliminatoria, dejando todo abierto para la vuelta en el Camp Nou. Los de Hansi Flick salen prácticamente ilesos de un partido que pudo haber acabado en tragedia.

Ficha técnica

1 - Newcastle United: Ramsdale; Trippier (Livramento, m.67), Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton, Ramsey; Barnes (Willock, m.90), Elanga (Murphy, m.67) y Osula (Gordon, m.67).

1 - Barcelona: Joan García; Araújo (Espart m.88), Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal (Casadó, m.73), Pedri (Olmo, m.70); Lamine Yamal, Fermín (Torre, m.88), Raphinha; y Lewandowski (Rashford, m.70).

Goles: 1-0. Barnes, m.87. 1-1. Yamal, de penalti, m.96.

Árbitro: Marco Guida. Amonestó a Tonali (m.34) y Willock (m.94) por parte del Newcastle United y a Cancelo (m.68) por parte del Barcelona.

Incidencias: Partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones disputado en St. James' Park (Newcastle).