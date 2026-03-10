Así quedó la ida de octavos de final de la Champions League: El Liverpool sobrevive en Turquía y el Bayern de Múnich destroza al Atalanta

El Galatasaray golpeó primero al Liverpool y todo queda pendiente para la vuelta en Anfield. El Bayern de Múnich arrasó al Atalanta con un contundente 1-6. El Atlético de Madrid firmó un importante 5-2 y el Barcelona empató a última hora ante el Newcastle gracia al penalti de Lamine Yamal (1-1)

Interesante noche de Champions League la que se presentaba este martes 10 de marzo. Un total de cuatro encuentros que suponían los primeros de la ida de octavos de final de la Champions League. Se encargaron de abrir la ristra de partidos Galatasaray y Liverpool en Rams Park ante una hinchada crecida con el líder de la Primera división de Turquía. Luego le siguieron tres partidos a las 21:00 horas con el Atalanta - Bayern de Múnich, el Atlético de Madrid - Tottenham y el Newcastle - Barcelona.

Galatasaray 1-0 Liverpool: Los de Arne Slot salen 'vivos' del infierno de Turquía

Galatasaray y Liverpool abrían los partidos de ida de la ronda de octavos de final de la Champions League. El Liverpool de Arne Slot trataría este martes desde las 19:00 horas de España de superar el infierno turco de Rams Park ante cerca de 54.000 espectadores. El Liverpool sabía y este martes lo ha vuelto a comprobar, que el Galatasaray va muy en serio en esta Champions League tal y como demostró el pasado mes de febrero cuando en territorio turco le endosó cinco a la Juventus y luego fue capaz de aguantar el empuje italiano en la vuelta con un resultado de 3-2 tras la prórroga.

El Galatasaray empezó muy pronto a crearle problemas al Liverpool y es que en el minuto siete, Lemina abría el marcador tras la asistencia de uno de los ídolos de la afición turca, Osimhen. El encuentro tuvo una primera parte que bien podría haber sido la segunda mitad del encuentro de vuelta ya que tanto Galatasaray como Liverpool se mostraron dispuestos a dar espectáculo con tres remates a puertas por cada uno y seis córner en total.

En el segundo tiempo el Galatasaray volvió a tratar de imprimir un ritmo alto ya que los turcos sabían que un 1-0 en Anfield podría ser un resultado corto. Osimhen marcó pero su tanto no subió al marcador por fuera de juego. El colegiado español decretó en el 73 que el gol de Konaté no debía subir tampoco el marcador del Liverpool por llegar tras unas manos. Por raro que parezca, el marcador final fue de 1-0 para el Galatasaray con una primera mitad marcada por la intensidad.

Atalanta 1-6 Bayer de Múnich: Apisonadora alemana con el palo de Alphonso Davies

El Atalanta llegaba crecido a la ida de los octavos de final de la Champions League tras eliminar en el play off previo a esta ronda a todo un Borussia Dortmund con un gran partido de vuelta en el que los del norte de Italia remontaron un 2-0. El Atalanta venció por 4-1 y quería emular o al menos acercarse, un resultado similar este martes en los octavos de Champions.

El Bayern de Múnich tenía otros planes y como el que tiene prisa por irse de un sitio y trata de adelantar todas las tareas que puede, aceleró en una magistral primera parte para irse al descanso con un contundente 0-3. Los goles los firmaron Stanisic (min. 12), Olise (min. 22), Gnabry (min. 25). Pero el Bayern de Múnich no se conformó, no lo suele hacer habitualmente en Champions League, y activó el modo apisonadora también en el segundo tiempo.

Jackson, ex del Villarreal, hizo el 0-4 en el 52, Olise repitió en el 64 y Musiala se sumaba a la fiesta en el 67. Lo peor para el Bayern de Múnich de este partido de ida de octavos de final de la Champions League fue la lesión de Alphonso Davies que se tuvo que retirar entre lágrimas en el minuto 71. En el 93, Pasalic marcó el gol del honor para que los aficionados italianos lo gritasen como si fuese el que significa un gran título.

El Bayern de Múnich también se aseguró de que dos de sus jugadores claves se quedasen limpios de cartulinas para unos cuartos que parecen claros para los teutones. Provocaron la cartulina Olise y Kimmich en una noche casi redonda que solo tuvo el 'pero' de Davies.

Atlético de Madrid 5-2 Tottenham: El Metropolitano firma un resultado de cuartos de Champions League

El Atlético de Madrid quiso regalarle una noche para el recuerdo a los aficionados que acudieron al Metropolitano. Los de Simeone se permitieron el lujo de marcar tres goles en nueve minutos, los que van desde el seis hasta el 15 y con el segundo y el tercero solo distanciados en un minutos.

Marcos Llorente se puso el traje de delantero para hacer el primero. Griezmann se unió a la fiesta en el 14 y Julián Álvarez picó en el 15. Cuando parecía que el Atlético de Madrid iba a levantar el pie, un Tottenham algo aletargado, vio como Le Normand hacía el cuarto en el 22.

En el 26, el Tottenham se repuso levemente con el gol del español Pedro Porro en el 26. El segundo tiempo, lejos de ser un trámite, sirvió para que Julián Álvarez marcase su segundo gol del encuentro y Solanke hizo el definitivo 5-2 en el 76. El encuentro vivió un alargue mayor por un choque entre dos jugadores del Tottenham, Palhinha y Cuti Romero.

Newcastle 1-1 Barcelona: Lamine Yamal evita el traspiés en la ida de octavos

En lo que respecta al Barcelona, los de Hansi Flick se encontraron un Newcastle muy peleón que a punto estuvo de llevarse un triunfo importante en la ida de octavos de final de Champions League. El Newcastle, que gozó de las mejores ocasiones durante todo el partido, consiguió el 1-0 en el ocaso del partido, cuando Barnes remató un centro de Jacob Murphy y batió a Joan García, pero en el minuto 96 Malick Thiaw cometió un penalti sobre Dani Olmo y Yamal, desde los once metros, no falló.

Resultados de la ida de octavos de final de la Champions League