Flick admite errores ante el Newcastle pero saca un mensaje positivo: "Me quedo sobre todo con el resultado"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, analizó el empate frente al Newcastle en St James’ Park en la ida de los octavos de final de la Champions League. El técnico habló del rendimiento de varios jugadores y de la importancia del empate final de cara al partido de vuelta en el Camp Nou

El Barcelona salió con vida de St James’ Park tras empatar 1-1 frente al Newcastle en la ida de los octavos de final de la Champions League. El resultado deja la eliminatoria abierta para el partido de vuelta en el Camp Nou, aunque el propio Hansi Flick reconoció que el equipo no ofreció su mejor versión.

El técnico alemán valoró el punto conseguido en Inglaterra, especialmente por el contexto del encuentro y la presión ambiental del estadio. Aun así, también hizo autocrítica y dejó claro que el equipo deberá mejorar en la vuelta si quiere superar la eliminatoria.

Flick comenzó su análisis destacando la dificultad del partido y el mérito de haber logrado un empate en un escenario tan exigente. “Me quedo sobre todo con el resultado”, afirmó.

El entrenador reconoció que el equipo tuvo dificultades para controlarla posesión del esférico ante la presión de las urracas. “Con el balón no jugamos un buen partido”, explicó. A pesar de ello, valoró positivamente el compromiso defensivo del grupo. “Cuando no lo teníamos, hemos estado bien, hemos luchado y hemos defendido juntos”, señaló.

Flick también subrayó el contexto del partido, donde St James' Park respondió con un ambiente digno de una gran noche de Champions. “Jugar aquí no era fácil, con este ambiente y la presión que ejerce el rival”, añadió.

Autocrítica por las pérdidas de balón

Uno de los aspectos que más preocupó al entrenador fue la cantidad de errores en la circulación del balón. “Perdimos demasiados balones, errores fáciles”, lamentó. Según explicó, ese tipo de situaciones favorecen especialmente al rival. “Eso es exactamente lo que Newcastle quiere”, comentó.

El técnico recordó que el equipo inglés es especialmente peligroso cuando roba el balón y puede correr al espacio, donde Elanga apareció como figura ofensiva. “Cuando recuperan la pelota hacen transiciones muy rápidas”, explicó. Aun así, Flick quiso destacar la respuesta defensiva del equipo: “El rendimiento en defensa fue muy bueno hoy”.

Araujo, Bernal y la exigencia del partido

Durante el encuentro, el Barcelona tuvo que gestionar diversas situaciones físicas en la plantilla. Flick explicó la ausencia de Eric García poco antes del partido. “No queremos asumir riesgos con Eric García porque es un jugador muy importante para nosotros”, comentó.

En cambio, el técnico destacó la respuesta de algunos futbolistas que tuvieron que asumir responsabilidades durante el partido, como la aparición del canterano Xavi Espart: “Cuando entró estuvo genial y ganó duelos uno contra uno”.

También analizó el rendimiento de Ronald Araujo y Marc Bernal, dos jugadores que todavía están ajustando su ritmo competitivo. “Araujo no ha jugado tantos partidos y venía de un descanso largo”, explicó. Sobre Bernal, el técnico señaló una situación similar: “Paso a paso tienen que mejorar y lo harán”.

La defensa joven del Barça

Uno de los puntos positivos del encuentro fue el rendimiento de los jóvenes defensores azulgranas. Flick volvió a mostrar confianza en el crecimiento del equipo. “Tenemos un equipo muy joven y los dos centrales están haciendo un trabajo fantástico”, destacó.

El técnico explicó que la pareja formada por Pau Cubarsí y Gerard Martín está evolucionando con rapidez. “Es genial ver cómo mejoran y cómo juegan juntos”, afirmó.

Flick también analizó el papel de Araujo en el lateral derecho, donde se midió con Barnes, autor del gol de las urracas. “Le pregunté si podía jugar ahí y dijo que sí, y creo que hizo un buen trabajo”, explicó.

La gestión de Pedri y el calendario

El entrenador también habló sobre la gestión física de algunos jugadores clave, especialmente Pedri, quien fue susitutido a la hora de juego. “Tenemos que tener cuidado con Pedri”, aseguró.

El centrocampista canario ha sufrido dos lesiones durante la temporada y el cuerpo técnico quiere evitar riesgos innecesarios. “Todo el mundo quiere jugar con él porque controla el balón, pero tenemos que cuidarlo”, explicó. Por ello, Flick reveló que el plan era limitar su participación: “Habíamos pensado en unos 60 o 65 minutos”.

La vuelta en el Camp Nou

El empate deja la eliminatoria abierta para el partido de vuelta en Barcelona, donde el Barça espera mostrar una versión más sólida con balón. Flick insistió en que el equipo deberá mejorar su rendimiento ofensivo. “Normalmente, cuando tenemos el control del balón es mucho más fácil para nosotros”, explicó.

Sin embargo, reconoció que esa situación no se produjo con frecuencia en Inglaterra. “No ocurrió muchas veces”, admitió. Por ello, el técnico fue claro sobre lo que espera en el segundo partido: “Tenemos que hacerlo mucho mejor la próxima semana”.