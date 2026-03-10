Julian Brandt aparece como oportunidad de mercado para el Barcelona

El FC Barcelona sigue muy atento la situación de Julian Brandt, mediocampista del Borussia Dortmund que finaliza contrato en junio. El futbolista alemán interesa al equipo dirigido por Hansi Flick, mientras clubes como Arsenal, Newcastle o Tottenham también observan su posible salida gratuita del conjunto de la Bundesliga.

El mercado de fichajes empieza a moverse lentamente en los despachos del FC Barcelona y uno de los nombres que ha comenzado a aparecer en la planificación deportiva del club es el de Julian Brandt. El mediocampista ofensivo del Borussia Dortmund termina contrato el próximo mes de junio y ya ha comunicado al club alemán su decisión de no renovar, lo que lo convertirá en agente libre al final de la temporada.

Esta circunstancia ha despertado el interés de varios equipos europeos que ven en el futbolista una oportunidad de mercado. Para el Barcelona, cuya estrategia sigue condicionada por la necesidad de controlar el gasto, incorporar a un jugador con experiencia internacional sin coste de traspaso resulta especialmente atractivo.

La posible operación todavía se encuentra en una fase inicial, pero el nombre del internacional alemán comienza a sonar con fuerza en el entorno azulgrana, mientras que en Alemania, Sky apunta a que será un serio candidato en las negociaciones con el jugador.

Un perfil que encaja en la idea de Flick

Desde el punto de vista deportivo, Brandt encaja en varios de los requisitos que busca el cuerpo técnico del Barcelona. Hansi Flick valora especialmente su capacidad para moverse entre líneas y su versatilidad en la zona ofensiva.

El jugador puede actuar como mediapunta, interior ofensivo o incluso partir desde los costados, una polivalencia que encajaría en el sistema del técnico alemán. Su llegada permitiría ampliar las opciones ofensivas del equipo y ofrecer alternativas en la rotación de futbolistas como Dani Olmo o Fermín López.

Además de su visión de juego, Brandt destaca por su capacidad para generar último pase y su llegada al área rival. Estas cualidades podrían aportar dinamismo en la zona de tres cuartos, un aspecto que el Barcelona busca reforzar para la próxima temporada.

El conocimiento que Flick tiene del futbolista también juega a favor de la operación. Ambos han coincidido en el entorno de la Selección alemana, lo que facilita la evaluación de su perfil dentro del proyecto deportivo azulgrana.

Competencia desde la Premier League

El Barcelona no está solo en la carrera por el mediocampista. El medio también asegura que desde Inglaterra también siguen con atención su situación contractual varios clubes importantes de la Premier League. Entre ellos aparecen el Arsenal, el Newcastle y el Tottenham, todos atentos a la posibilidad de incorporar a un jugador con experiencia internacional sin necesidad de pagar un traspaso.

La competencia de estos clubes podría complicar una eventual negociación, especialmente por la capacidad económica de los equipos ingleses. Sin embargo, el atractivo de jugar en LaLiga y formar parte del proyecto del Barcelona podría ser un factor decisivo para el futbolista. Por ahora, las informaciones indican que todavía no existen negociaciones formales entre las partes, aunque el interés es real.

Siete años de trayectoria en el Borussia Dortmund

Julian Brandt llegó al Borussia Dortmund en 2019 tras destacar en el Bayer Leverkusen, y durante estos años se ha consolidado como uno de los jugadores más creativos del equipo alemán.

En el conjunto de la Bundesliga ha acumulado casi trescientas apariciones oficiales, con un balance notable tanto en goles como en asistencias. A lo largo de su etapa en el Dortmund ha disputado 298 partidos, en los que ha marcado 56 goles y ha repartido 69 asistencias.

Durante ese periodo también ha contribuido a la conquista de una DFB Pokal y una Supercopa de Alemania, consolidándose como una de las referencias ofensivas del equipo.

En la presente temporada continúa mostrando un rendimiento destacado, con diez goles y tres asistencias en treinta encuentros disputados.

Un jugador experimentado en la élite europea

A sus 29 años, Brandt cuenta con una amplia experiencia tanto en la Bundesliga como en competiciones europeas. También ha sido internacional en numerosas ocasiones con la Selección alemana, participando en diferentes ciclos del combinado nacional.

Su valor de mercado ronda actualmente los 20 millones de euros, aunque su situación contractual abre la puerta a una negociación directa con su entorno sin necesidad de pagar traspaso.

Esta circunstancia explica el creciente interés de varios clubes europeos, especialmente en un contexto en el que muchos equipos buscan reforzarse con operaciones financieramente sostenibles. Toda una ganga de cara al mes de junio.

El Barcelona sigue atento

En el caso del Barcelona, la posible llegada de Brandt encajaría dentro de una estrategia de mercado basada en oportunidades. La dirección deportiva analiza distintos perfiles que puedan reforzar la plantilla sin comprometer en exceso la estructura económica del club.

Por ahora no hay acuerdos cerrados ni negociaciones avanzadas, pero el nombre del mediocampista alemán ya forma parte de las conversaciones internas sobre la planificación de la próxima temporada, mientras otros nombres, como Abde, tambien entran en la ecuación.

Si el club azulgrana decide dar el paso, podría adelantarse a varios competidores y cerrar una incorporación de experiencia internacional a coste cero, uno de los movimientos más atractivos que puede ofrecer el próximo mercado de fichajes.