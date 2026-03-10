Arbeloa confirma sus bajas ante el City, el estado de Mbappé, aclara lo de Camavinga y ataca a Laporta

El técnico blanco ha hablado alto y claro en la rueda de prensa previa al partido contra el Manchester City sobre: el estado de Mbappé, la supuesta acusación a Camavinga, las elecciones azulgranas...

El Real Madrid cerró la preparación del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones sin Kylian Mbappé, baja en el primer enfrentamiento ante el Manchester City al no recuperarse a tiempo de un esguince de rodilla, y con las ausencias de Álvaro Carreras, David Alaba, Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo.

El panorama no mejora para Álvaro Arbeloa, que pasará de sufrir diez bajas en Balaídos a un mínimo de siete frente al City. El técnico madridista recuperará a Dean Huijsen y Franco Mastantuono, tras sanción, y a Eduardo Camavinga, que deja atrás una fuerte infección bucal que le impidió jugar los dos últimos encuentros del Real Madrid.

Los tres, como Antonio Rüdiger que arrastra problemas musculares, pudieron ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros en la sesión en la ciudad deportiva de Valdebebas en la mañana del martes.

Y tras el entrenamiento, el técnico salmantino compareció ante los medios de comunicación, donde ha repasado la actualidad blanca y la azulgrana, de paso. "Preveo un partido complicado... en el que necesitamos a la afición. Saldremos muy motivados. La Champions es muy especial para nosotros”, ha comenzado subrayando.

Sobre Mbappé ha vuelto a ser algo ambiguo: “Está mucho mejor, pero hay que ir día a día. Ha vuelto con grandes sensaciones. Y poco a poco”, recalcó.

Por otro lado, ha matizado sus declaraciones en Vigo, cuando se mostró feliz por los que quisieron estar en Balaídos: "Eso no significa que alguien no haya querido venir, no. Quise poner en valor quienes hicieron un grandísimo esfuerzo por estar ahí. Por salir al campo, rendir como lo hicieron. Eso es todo lo que dije. La interpretación... es cosa vuestra. Ningún jugador que no estuvo en Vigo fue porque no quiso venir”.

Y entre otras preguntas, le han cuestionado por las palabras de Laporta sobre el 'caso Negreira': "¿Quién lo ha dicho? (Laporta) ¡Ah, sí, el candidato Laporta! Creo que fue él quien cuadriplicó los pagos a Negreira. Así que no hace falta decir mucho más".

Por último, también ha hecho referencia a las palabras de Guti sobre el panorama que tiene el Real Madrid: "Le tengo muchísimo aprecio por lo que significa para el Real Madrid; por el legado que dejó. Respeto muchísimo su opinión porque, como digo, tampoco estoy aquí para valorar todas las opiniones. Un saludo muy fuerte; ojalá le pueda dar un abrazo pronto”.

Rodrygo, operado con éxito

El jugador del Real Madrid Rodrygo Goes ha sido intervenido con éxito este martes de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo que sufría en la rodilla derecha, una operación realizada por el doctor Manuel Leyes con la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid.

El futbolista brasileño cayó lesionado ante el Getafe el pasado 2 de marzo, el día que reaparecía tras superar una tendinosis en el isquiotibial de la pierna derecha y después de cumplir dos partidos de sanción en la Liga de Campeones por su expulsión en Da Luz ante el Benfica.

Ocho días después de sufrir una doble rotura en al rodilla derecha, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego lo que resta de temporada y unos tres meses de la próxima, perdiéndose el Mundial 2026 con Brasil, el delantero madridista se sometió con éxito a la cirugía.

"Nuestro jugador Rodrygo ha sido intervenido con éxito de las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha. La operación ha sido realizada por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid", informó el parte médico del club blanco, que añadió que el futbolista brasileño "comenzará en los próximos días sus trabajos de rehabilitación".

Leyes, doctor cirujano especialista en lesiones de rodilla, ya operó en el pasado a jugadores del Real Madrid como Luka Modric, Dani Carvajal, Thibaut Courtois o Éder Militao.