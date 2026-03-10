Cesc Fàbregas gana fuerza en el Real Madrid mientras crecen las dudas sobre Arbeloa

El Real Madrid atraviesa un momento delicado, con un Álvaro Arbeloa que no transmite seguridad y sobre el que pesa la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete. En este contexto, el conjunto blanco, encabezado por Florentino Pérez, sondea el mercado de entrandores, donde Cesc Fàbregas aparece como una gran apuesta, mientras suenan otros nombres como Zinedine Zidane o Jürgen Klopp

El banquillo del Real Madrid sigue siendo objeto de debate en plena fase decisiva de la temporada. Los últimos resultados han generado inquietud en la cúpula del club, especialmente con el recuerdo de la eliminación ante el Albacete en la Copa del Rey y de varias derrotas en LaLiga que han permitido al FC Barcelona abrir una ventaja de cuatro puntos en la clasificación.

La situación ha colocado a Álvaro Arbeloa en una posición incómoda. El técnico salmantino llegó al cargo tras la salida de Xabi Alonso con la misión de aportar estabilidad al proyecto, pero su etapa en el banquillo todavía no ha conseguido consolidar un equipo fiable. En el entorno del club empiezan a surgir dudas sobre su continuidad, especialmente si el rendimiento no mejora en el tramo final del curso.

En las oficinas del Santiago Bernabéu se analiza con atención la evolución del equipo y, según diversas informaciones, ya se están valorando alternativas para el futuro del banquillo.

Arbeloa no logra consolidar el proyecto

Cuando el Real Madrid decidió apostar por Álvaro Arbeloa lo hizo con la esperanza de que el exjugador aportara un impulso competitivo tras la etapa de Xabi Alonso. Sin embargo, los resultados no han terminado de respaldar esa apuesta.

El equipo ha mostrado irregularidad tanto en el juego como en los resultados, algo que preocupa especialmente a la directiva en un momento en el que se disputan los objetivos más importantes de la temporada. La distancia con el liderato y la eliminación copera han alimentado la sensación de que el equipo no termina de encontrar una identidad clara sobre el terreno de juego.

Esta situación ha llevado a que incluso pueda haber un posible distanciamiento entre el entrenador y parte del vestuario, una situación que suele encender las alarmas en cualquier gran club.

Mientras tanto, el Real Madrid afronta semanas decisivas, con la eliminatoria de los octavos de final en la Champions League, ante el Manchester City. Un torneo que, de ser ganado, podría consolidar a Arbeloa en el banquillo blanco, siendo su última baza.

Cesc Fàbregas aparece en el radar blanco

En medio de este escenario, el nombre de Cesc Fàbregas ha comenzado a ganar protagonismo en las conversaciones internas del club. El actual entrenador del Como 1907 está firmando una temporada muy notable en la Serie A y su trabajo no ha pasado desapercibido para varios directivos del Real Madrid.

El periodista Jorge Picón ha señalado que el técnico catalán es uno de los entrenadores que el club sigue de cerca. Su perfil resulta atractivo por diferentes motivos: una propuesta futbolística moderna, capacidad para gestionar vestuarios y una comunicación directa con los jugadores.

Fàbregas, de 38 años, se encuentra en pleno proceso de crecimiento como entrenador tras iniciar su carrera en el banquillo del Como. En Italia ha construido un equipo competitivo con una identidad reconocible basada en el control del balón, la presión alta y la participación activa de los centrocampistas en la construcción del juego.

Además, quienes siguen su trabajo destacan su liderazgo en el vestuario y la cercanía que mantiene con los futbolistas, un aspecto que en el Real Madrid se considera especialmente valioso.

Un fichaje complicado

A pesar del interés que despierta su perfil, la llegada de Fàbregas al Real Madrid no sería sencilla. El técnico tiene contrato con el Como hasta junio de 2028 y el club italiano no parece dispuesto a facilitar su salida.

En cualquier caso, distintas informaciones apuntan a que el propio entrenador vería con buenos ojos la posibilidad de asumir un proyecto como el del Real Madrid si se presentara la oportunidad.

La relación entre Fàbregas y el club blanco no es nueva. Durante su etapa como futbolista, el mediocentro fue uno de los nombres que gustaban en el Santiago Bernabéu para reforzar la plantilla, aunque finalmente su carrera tomó otros caminos.

Zidane y Klopp siguen en el debate

El nombre de Fàbregas no es el único que aparece en las quinielas del club. En el entorno del Real Madrid también vuelven a sonar técnicos de gran prestigio internacional.

Uno de ellos es Zinedine Zidane, el entrenador preferido por el presidente, Florentino Pérez, según apunta el periodista. El técnico francés ya conoce perfectamente el funcionamiento del club tras sus exitosas etapas anteriores en el banquillo blanco.

Otro nombre recurrente es el de Jürgen Klopp. El técnico alemán, actualmente vinculado a la estructura de Red Bull, sigue siendo una figura muy respetada en el fútbol europeo y su perfil encajaría con la idea de impulsar un nuevo ciclo competitivo. Una opción que se mantiene lejana tras las recientes declaraciones de su agente.

Un final de temporada decisivo

Mientras se multiplican las especulaciones, la realidad es que el futuro del banquillo dependerá en gran medida de lo que ocurra en los próximos meses. Arbeloa todavía tiene margen para revertir la situación y demostrar que puede liderar el proyecto. El Real Madrid sigue peleando por dos títulos, LaLiga y Champions League, y cualquier reacción positiva podría cambiar por completo el panorama.

Hasta entonces, el debate seguirá abierto en torno al banquillo del Santiago Bernabéu, con nombres como Fàbregas, Zidane o Klopp orbitando alrededor de uno de los puestos más exigentes del fútbol mundial.