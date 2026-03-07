Allegri se aleja del Real Madrid: "Estoy feliz en el Milan y tengo contrato hasta 2027"

Las dos derrotas consecutivas del Real Madrid en LaLiga habían reactivado el debate sobre el futuro del banquillo blanco. En ese contexto surgió el nombre de Massimiliano Allegri como posible alternativa, aunque el técnico italiano ha querido dejar claro que su intención es continuar en el AC Milan

El banquillo del Real Madrid vuelve a situarse en el centro de las especulaciones tras un momento delicado en LaLiga, solucionado, momentáneamente, con la victoria ante el Celta. Las anteriores dos derrotas consecutivas sufridas por el conjunto blanco provocaron que el equipo pierda el liderato y el FC Barcelona abriese una ventaja de cuatro puntos en la clasificación.

En medio de ese escenario, las informaciones sobre posibles cambios en el banquillo no han tardado en aparecer. El Real Madrid está actualmente dirigido por Álvaro Arbeloa, que asumió el cargo tras la salida de Xabi Alonso el pasado mes de enero. Antes de ello, Carlo Ancelotti había abandonado el club en la primavera de 2025, iniciando una etapa de transición en el proyecto deportivo.

Allegri aparece en el radar

Desde Italia han surgido informaciones que apuntan a Massimiliano Allegri como uno de los nombres que podrían estar en la agenda del Real Madrid. El diario Corriere dello Sport sitúa al actual entrenador del AC Milan entre las alternativas que el club blanco estaría valorando para el futuro del banquillo.

El técnico de Livorno cuenta con una trayectoria destacada en el fútbol italiano y europeo. A lo largo de su carrera ha conquistado diez títulos entre sus etapas en el Milan y la Juventus, lo que le ha convertido en uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol italiano en las últimas décadas.

Además, no sería la primera vez que su nombre aparece vinculado al Real Madrid. Según la prensa italiana, el club blanco ya habría valorado su contratación en dos ocasiones anteriores.

Un interés que viene de lejos

El primer acercamiento entre Allegri y el Real Madrid se produjo en 2019, cuando el club buscaba un entrenador tras la salida de Zinedine Zidane. Sin embargo, las conversaciones no llegaron a concretarse. La segunda ocasión se produjo en 2021. En ese momento las negociaciones entre ambas partes llegaron a avanzar considerablemente, aunque finalmente el acuerdo tampoco se cerró.

Estas experiencias previas han provocado que el nombre del técnico italiano vuelva a aparecer cada vez que surge incertidumbre alrededor del banquillo madridista.

Allegri responde a los rumores

A pesar de las informaciones que lo sitúan en la órbita del Real Madrid, el propio Allegri ha querido restar importancia a las especulaciones. En la rueda de prensa previa a un partido importante de la Serie A, el entrenador italiano reafirmó su compromiso con el proyecto del Milan. “Estoy feliz en el Milan y además tengo contrato hasta 2027”, afirmó el técnico.

Allegri también destacó el trabajo que está realizando el club lombardo para reforzar su plantilla y consolidar un proyecto competitivo de cara a las próximas temporadas. “El club está trabajando duro para seguir mejorando la plantilla para el próximo año”, añadió.

Un proyecto en crecimiento en San Siro

El entrenador italiano atraviesa un momento relativamente sólido en el Milan. El equipo ocupa actualmente la segunda posición en la Serie A, aunque se encuentra a diez puntos del líder, el Inter de Milán.

Aun así, el conjunto rossonero continúa en un proceso de reconstrucción con el objetivo de recuperar protagonismo en el fútbol europeo, un terreno en el que el club lleva varios años sin competir al máximo nivel.

El futuro del banquillo madridista sigue abierto

Mientras tanto, en el Real Madrid continúan las especulaciones sobre el futuro del banquillo. Aunque Arbeloa dirige actualmente al equipo, la presión de los resultados y las expectativas del club hacen que cada movimiento sea analizado con lupa.

Nombres como el de Jürgen Klopp o el propio Allegri han aparecido en el debate mediático en las últimas semanas, reflejando la incertidumbre que rodea al proyecto técnico del conjunto blanco.

Por ahora, Allegri ha querido dejar claro que su prioridad es el Milan. Sin embargo, la historia reciente del fútbol demuestra que los rumores alrededor del banquillo del Real Madrid rara vez desaparecen por completo.