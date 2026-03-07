Courtois espera una gran noche ante el Manchester City y hace un llamamiento al madridismo

El meta belga ha reconocido los días tan difíciles que están pasando en el vestuario blanco y, ahora, espera que el triunfo en Balaídos marque un antes y un después en la recta final de la presente temporada

Es lo poco salvable del Real Madrid esta temporada. Thibaut Courtois está sosteniendo un año más la portería blanca y, en estos momentos de crisis, la actuación del belga está manteniendo vivo al equipo blanco o, en el peor de los casos, evitando sonrojos mayores.

En Balaídos lo volvió a hacer. Antes de que el conjunto de Arbeloa se pusiera por delante en el marcador, el cancerbero internacional evitó que el 1-0 subiese al marcador con una intervención magistral ante Borje Iglesias.

Y tras el pitido final del árbitro, Courtois respiró tranquilo, porque están viviendo días muy complicados en el vestuario blanco. Porque siguen vivos en las dos competiciones más importantes del curso. Y porque cree que todavía pueden corregir la trayectoria de una temporada que todavía no ha terminado: "Era muy importante ganar además en el cumpleaños de nuestro gran club. Una gran alegría para nuestros aficionados. No ha sido un partido fácil, ellos han jugado con once detrás del balón, han querido defender y nos costó. Hemos empezado muy bien el partido, el gol que encajamos fue una pena y quisimos ganar más que ellos, tuvimos suerte con el palo y el gol con disparo desviado, pero lo merecimos".

Pese a que la victoria llegó en el último suspiro del partido, Courtois se queda con la reacción del Real Madrid ante un equipo como el Celta de Vigo que llegaba en una buena dinámica: "No ha sido una semana fácil y sabíamos que teníamos que reaccionar. Es una buena victoria para seguir en la pelea y coger confianza para el miércoles. Tuvimos diez bajas y demostrar que luchamos por el equipo todos, también los canteranos que han entrado bien y les felicito", aseguró en Real Madrid Tv.

Sobre el papel de los jugadores del Real Madrid Castilla, también se detuvo para subrayar que es en estos momentos en los que mejor se ve si están capacitados o no para jugar en el primer equipo: "Es fácil para un canterano entrar cuando las cosas van bien y ganas fácil, pero momentos como hoy es difícil y han demostrado mentalidad en el campo. Es lo importante", añadió.

Por último, hizo referencia a la eliminatoria ante el Manchester City, que comienza este próximo miércoles con el partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Y cómo no, ha realizado el pertinente llamamiento a la afición blanca: "Necesitamos el equipo con una intensidad enorme y concentrados. Es importante ganar este partido y necesitamos que la afición esté con nosotros desde el minuto uno como hicieron ante el Benfica. Seguro que puede ser una gran noche en el Bernabéu. Sería importante que tanto los jugadores como la afición estemos al doscientos por cien y seguro que ganaremos".