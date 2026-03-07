Russell golpea primero, Verstappen se estrella y Alonso se queda en la Q1

Mercedes cumple con las expectativas en la primera clasificación de la temporada, mientras que Red Bull se lleva una sensación agridulce y Aston Martin hace lo que puede

Ahora sí que sí, esto está a punto de comenzar. Después de una pretemporada con muchísimas dudas, la primera clasificación ha arrojado datos que en cierto modo no ha sorprendido a nadie. Mercedes ha demostrado que esta temporada es claramente superior, dando un golpe en la mesa y alzando a George Russell hasta la pole. Un 1:18:518 le llevó hasta la gloria en esta clasificación y que sirve de aperitivo a todo lo que parece que está por llegar. Y es que la Fórmula 1 en la temporada 2026 está dispuesta a sorprendernos.

Isack Hadjar empieza con pie derecho

No se le puede pedir más a Mercedes. En esta clasificación han dejado claro que actualmente son los que mejor están preparados de la parrilla, con un monoplaza estable y un motor que funciona como un tiro. Con un George Russell como poleman y Kimi Antonelli a tan solo unas décimas de su compañero, queda claro que Red Bull y McLaren tienen que ponerse las pilas para poder alcanzar a esta bestia que está despertándose. De hecho, el italiano tuvo un aparatoso accidente en los Libres 3 que casi lo deja fuera, pero supo recomponerse y quedar segundo.

Isack Hadjar da una alegría a Red Bull en un turbulento día para Verstappen, quedando en una tercera posición e intentando acercarse a los dos Mercedes que estuvieron intratables. El golpe de realidad se lo llevó Ferrari. Los de Maranello, que tanto ilusionaron durante la pretemporada, aterrizaron bruscamente en la realidad. Charles Leclerc apenas pudo rescatar un cuarto puesto, rodando en tiempos muy lejanos a la cabeza. por su parte, Lewis Hamilton tuvo un sábado gris. El británico partirá séptimo, viéndose superado por ambos McLaren y quedando a un abismo de un segundo respecto a su antiguo compañero.

Alonso y Verstappen en la cola

El panorama para Fernando Alonso es desolador. Pese a que el Aston Martin superó en ritmo a los Cadillac, caer en la Q1 con el 17º mejor tiempo es un golpe de realidad difícil de digerir. Eso si, con el estómago preparado después de haber visto como fue la pretemporada y los libres. La situación para los de Silverstone es crítica, Adrian Newey ya dejó caer que las vibraciones del monoplaza amenazan con no dejarle ni ver la bandera a cuadros. Para mañana terminar la carrera es casi algo utópico.

Al otro español, Carlos Sainz, tampoco le fue mucho mejor con una auténtica pesadilla técnica. Los problemas eléctricos en su Williams, que ya le lastraron en los Libres 3, le impidieron siquiera marcar un tiempo. Saldrá 21º, una posición que convierte la zona de puntos en casi un milagro. Eso sí, el que se llevó la palma en el caos fue Max Verstappen. El neerlandés perdió el tren trasero en la primera curva de su vuelta lanzada. Sin tiempo registrado, el tetracampeón se ve en la tesitura de intentar remontar desde atrás de la parrilla. Lance Stroll, con el otro AMR26, tampoco consigue marcar tiempo.