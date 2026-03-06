Aston Martin cava un pozo más hondo en Melbourne

El primer día de Aston Martin en este mundial de 2026 ha sido aún más dramático de lo que se esperaba, sin poder rodar en los primeros libres y sufriendo en los segundos para conseguir un tiempo que, al menos, les permita salir el domingo

En el pozo de Aston Martin siempre hay hueco para un piso más y en el Gran Premio de Australia está quedando patente tras un primer día dramático. Los problemas con el motor Honda van a más y Fernando Alonso y Lance Stroll apenas tienen piezas de repuesto, además de convivir con una vibración que les puede afectar para toda la vida. Motivos estos más que de sobra para que apenas hayan rodado en las dos primeras sesiones, confirmando que son el peor coche de la parrilla, incluso por detrás de un Cadillac que acaba de nacer.

La primera sesión de libres fue poco menos que dramática en el box verde, ya que Fernando Alonso ni siquiera se vistió y Lance Stroll apenas salió a dar tres vueltas de instalación, pero pronto volvió al garaje. No tener recambios hace que cualquier problema impida estar en carrera, aunque a la vez es necesario marcar, en algún punto del fin de semana, un tiempo que esté dentro del 107% del de la pole, y ahí entra el español.

En la segunda sesión de libresla cosa no ha mejorado lo más mínimo, pero al menos han podido salir a la pista. Stroll ha rodado durante 13 giros, a seis segundos del tiempo más rápido del día, de Oscar Piastri, pero Alonso, que ahora sí se ha podido poner el casco, ha dado 17 vueltas a Albert Park, la más rápida de ellas a 4,9 del McLaren, lo que le sirve para colarse en la barrera necesaria y, salvo mejora extrema de los mejores, poner al Aston Martin en la parrilla. Aunque una muestra de los problemas es que el Cadillac de Valtteri Bottas ha sido un segundo mejor que el español, más allá que Sergio Pérez se haya quedado parado en su primera vuelta.

Decepción total con Honda

Los problemas del motor Honda recuerdan a la infausta época de Alonso en McLaren, sin embargo, el problema es aún más grave. Tras años de dominio con Red Bull, Aston Martin llegó a un acuerdo con los japoneses para ser su equipo prioritario y la realidad es que todo ha salido. Pero es algo que se esperaban, pues Adrian Newey ha confesado que cuando llegaron a Japón, el pasado noviembre, se encontraron con que el personal de Formula 1 de Sakura se había reducido y los mejores ingenieros ya no estaban en el programa, por lo que todos los rumores de problemas eran ciertos y la solución muy difícil. Tanto que el propio jefe de los verdes ha confesado que de haberlo sabido, no habrían firmado con Honda para que fuera su suministrador de motores.