Verstappen sigue su cruzada contra las nuevas reglas: "Las cosas aparecen de golpe y ya es tarde"

Max Verstappen es uno de los grandes opositores a las nuevas reglas del mundial de Formula 1, y antes del inicio del mundial en Australia ha dejado claro que ya es tarde para cambios

El mundial de Formula 1 arranca este fin de semana en Australia, en medio de un panorama de tensión en torno al 'Gran Circo' por la nueva reglamentación que entra en juego en la cita de Melbourne. Coches que en poco se parecen a los de los últimos años y que van a obligar a cambiar por completo la forma de conducir y de pelear a todos los pilotos. Esto ha generado muchas quejas, pero pocas tan drásticas como la del cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, que sigue en su cruzada contra ellas, pese a que va a ser uno de los grandes favoritos.

Que la nueva Formula 1 no gusta a los pilotos es un hecho y el neerlandés ya dijo que estas máquinas eran "coches de Formula E con esteroides". La forma de conducir, la gestión de la energía o el comportamiento en pista a la hora de adelantar lo cambian todo, algo que inevitablemente va a obligar a los pilotos a cambiar su pilotaje. Algunos como Carlos Sainz han hablado de que si no sale bien la primera carrera en Melbourne están a tiempo de hacer cambios, algo que Verstappen ha reconocido que no será posible: Vamos un poco tarde con todo eso. Para la cantidad de dinero que se ha invertido, deberán estar durante un tiempo. Podrían haberlo visto venir, Ahora las cosas aparecen de golpe y ya es tarde".

Llevar al límite el Red Bull, la única idea de Max

El propio Max no está seguro y aunque aún sea pronto para decir que será mejor o peor, si que sabe que van a esperar a ver como va todo en Albert Park, más allá de que él lo vea todo muy complicado, independientemente de como les salgan las cosas con el Red Bull, aunque él llevará "al límite" su vehículo aunque tuviese que pilotar "un carrito de la compra": "Al final del día, el coche tiene un freno, un acelerador y un volante con embrague y te intentas adaptar a lo que necesite para poder llevarlo al límite".

Respecto a esta primera carrera del curso, piensa que el equipo debe ser "más rápido" si quieren pelear por estar en la zona alta, tanto en Australia como el resto de campaña, por lo que desde él y hasta el último miembro de Red Bull, lo van a dar todo para buscar el objetivo: "Trato de hacer lo mejor que puedo, somos positivos y estamos contentos con lo que hemos hecho hasta ahora, pero sabemos que, si queremos pelear, tenemos que ser mas rápidos, así que eso es lo que vamos a trabajar".