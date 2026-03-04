Koke se dirige a Pedri tras la victoria del Atlético de Madrid: "Es el presente y el futuro de la Selección española"

El futbolista del Atlético de Madrid respiró aliviado tras el pitido final y reconoció el mérito de Pedri al que cataloga como "presente y futuro de España"

El Atlético de Madrid pasó a la final de la Copa del Rey a pesar de ser goleado por el Barcelona en la vuelta por 3-0. Los rojiblancos hicieron bueno el 4-0 de la ida y, a pesar de firmar un mal partido, regresan a una final de la Copa del Rey. El Barcelona fue superior y parte de la culpa la tuvo Pedri que se adueñó del partido en su regreso y dejó en evidencia las carencias del Atlético de Madrid. Koke, tras la victoria, se dirigió a Pedri en rueda de prensa para dar valor a lo que ha hecho y está haciendo el canario tanto en el Barcelona como en la Selección española.

Koke celebra la derrota por 3-0 del Atlético de Madrid ante el Barcelona

El centrocampista del Atlético de Madrid Koke Resurrección ha afirmado que el 3-0 que ha sufrido su equipo en la vuelta de la semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona es "la derrota que más alegría" le ha dado, ya que los rojiblancos han podido hacer bueno el 4-0 de la ida y disputará la final. Un objetivo que, según Koke, perseguían "los últimos años", en los que habían "ilusionado a la gente" llegando a semifinales, pero no habían podido pasar de la penúltima ronda. "Estamos muy felices, porque llevamos cuatro o cinco años sin jugar ninguna final", ha comentado. El capitán rojiblanco ha explicado que el plan de juego era "intentar jugar y hacer algún gol" al Barça, pero que "ha sido imposible" por el gran nivel que ha exhibido el conjunto azulgrana. "Es un grandísimo equipo. Los chicos jóvenes están volando y tienen a Pedri, que si no es el mejor es de los mejores del mundo. No es fácil venir a jugar al Camp Nou, con todo el ambiente que se había creado de remontada", ha afirmado. Con todo, Koke ha subrayado que "el equipo ha hecho lo que tenía que hacer" para estar en la final, que ha sido "resistir" el vendaval de juego ofensivo del Barça.

Koke halaga a Pedri tras la victoria del Atlético de Madrid

Más allá de la victoria, Koke hizo un inciso para hablar de Pedri, que regresaba al Barcelona tras su lesión y firmó un gran partido. El capitán y veterano futbolista del Atlético de Madrid le dedicó unas palabras al joven canario, presente y futuro de una Selección española en la que Koke no pudo brillar y tomar las riendas del centro del campo una vez que Xavi colgó las botas. "Pedri es un máquina. Tenemos suerte de que sea español... es el presente y futuro de España. Le dará muchas alegrías al Barça y a la Selección española. Además de ser un gran futbolista es un tipo espectacular", destacaba el futbolista del Atlético de Madrid que mostró su admiración por lo que esta consiguiendo Pedri en el Barcelona y en el combinado nocional español.