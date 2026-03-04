Rendidos a Giménez con su futuro en el Atlético de Madrid en el aire: "¡Qué huevos tienes!"

El central uruguayo festejó por todo lo alto el pase a la final de la Copa del Rey, en la que podría levantar su sexto y último título con la camiseta rojiblanca después de 13 temporadas

El Atlético de Madrid celebró por todo lo aloto su pase a una final de la Copa del Rey después de 13 años. Sufrió de lo lindo el conjunto rojiblanco para hacer valer el 4-0 de la ida ante un Barcelona muy superior que se quedó a un gol de forzar la prórroga en el Camp Nou. Pero tras el partido, la felicidad estalló entre los colchoneros.

En las redes sociales, José María Giménez compartió una imagen de toda la plantilla festejando la clasificación en el vestuario. "A la finaaaaaaal", escribió el central charrúa, que saltó al campo en los últimos minutos del encuentro, ya con 3-0 en el marcador, para tratar de amarrar un resultado que les servía para pasar.

Los elogios de Juan Musso

Fueron varios los compañeros que respondieron a dicha publicaciones, como Giuliano Simeone o Juan Musso, rendido al carácter del charrúa, toda una institución en el Atlético de Madrid. "¡Qué huevos tienes, hermano mío!”, apuntó el cancerbero argentino, que tendrá a priori la oportunidad de defender de nuevo la meta rojiblanca en la final de La Cartuja.

Dicho encuentro, ante Athletic o Real Sociedad, brindará además a Giménez la posibilidad de levantar el que podría ser su último título con el cuadro colchonero, con el que ha conquistado LaLiga en dos ocasiones, una Europa League, una Supercopa de España y otra de Europa. Y es que, el futuro del internacional celeste está más en el aire que nunca.

Su posible marcha a Italia

A sus 31 años, Giménez tiene dos campañas más de contrato, hasta 2028. Pero no vería con malos ojos emprender una nueva aventura en otro país diferente después de 13 temporadas en las filas rojiblancas. De hecho, ya en el pasado mercado de enero fue tentado desde Italia, donde el Milan se presenta como uno de los grandes interesados.

El director deportivo del club 'rossonero', Igli Tare, lo considera un refuerzo de nivel para el actual segundo clasificado de la Serie A. Pero además de su enorme experiencia, también ayuda que se trate de un fichaje asequible para la entidad italiana. No en vano, según informó el periodista Matteo Moretto, el Atlético de Madrid podría darle la carta de libertad al central si éste encuentra un destino que le satisfaga, conformándose con ahorrarse un salario que ronda entre los 6 y 7 millones de euros netos.

Los números de Giménez en el Atlético de Madrod

Lastrado por las lesiones, el internacional charrúa solo ha podido participar en 19 encuentros esta temporada entre todas las competiciones, para un total de 1.244 minutos, pero puede presumir de ser el 15º futbolista que más veces se ha puesto la camiseta rojiblanca, al alcanzar ya las 376 citas. Por ello, únicamente se marchará si los dirigentes del club madrileño también ven con buenos ojos la operación.