Marcos Llorente, sobre el Real Sociedad-Athletic: "﻿¿Es a las nueve? No creo que la vea, me cogerá ya medio dormido"

El futbolista del Atlético de Madrid no cree que pueda ver la otra semifinal de Copa, de donde saldrá su rival en la final, ya que no coincide con su ritmo circadiano, por lo que seguramente se enteré cuando se despierte el jueves

El Atlético de Madrid se clasificó para la final de la Copa del Rey pese a caer 3-0 en el Camp Nou en un partido donde los hombres de Diego Pablo Simeone sabían que iban a "sufrir", tal y como ha reconocido Marcos Llorente, uno de los futbolistas más en forma del cuadro colchonero.

"Hemos sufrido mucho ante un grandísimo equipo, que además jugaba aquí con su gente y que, tras el 4-0 que hicimos en la ida tenían que volcarse, pero hemos sabido sufrir y hemos hecho lo que teníamos que hacer para pasar", ha declarado a los micrófonos de Movistar+.

"Ves que van recortando distancias y que queda toda la segunda parte, pero al final hemos podido aguantar sus arreones y estamos contentos, porque vamos a jugar una final y no lo hacíamos desde hace mucho", ha añadido el lateral.

Sin embargo, una de las palabras que más llamaron la atención de Llorente fue cuando le preguntaron por si vería la otra semifinal entre Real Sociedad y Athletic Club, que se juega esta noche a partir de las 21:00 horas, y su respuesta sorprendió. "¿Es a las nueve? No creo que vea la otra semifinal. Me cogerá ya medio dormido", aseguraba Llorente que es también muy conocido por sus hábitos diarios y ritmos de vida circadianos.

También atendió Llorente a RTVE, para los que también analizó el choque. "Ya imaginábamos que íbamos a sufrir mucho. Son un equipo muy muy difícil con buenísimos jugadores. En su casa tenían que salir a por todas porque el resultado era muy abultado de la ida. Quizás no sabíamos que íbamos a sufrir tanto, pero sabíamos que no iba a ser nada fácil. Tampoco esperábamos encajar así en centros y saques de esquina y demás... Eso nos ha hecho mucho daño. El equipo ha aguantado hasta el final y ha conseguido el objetivo", ha reconocido el madrileño, que trató otras cuestiones.

Tras el tercer gol no vieron peligrar la eliminatoria

"Nada, aguantar. Estar juntos, estar unidos, aguantar. Las ayudas, ser solidario, compromiso, yo creo que el equipo lo ha dado todo. Hemos estado en continuas ayudas para parar a sus extremos que son muy rápidos y muy buenos. Luego no sé cuantos centros hemos cortado, cuantos saques de esquina hemos sacado. Sabíamos que podía ser un partido así, y al final hemos conseguido aguantar".

Ahora, una final ilusionante

"Teníamos ganas de jugar una final, creo que hace bastantes años que no se hace. Estamos muy contentos. Queda el último esfuerzo, el último arreón. Tenemos partidos importantes que nos van a ayudar a clasificarnos para esa final".