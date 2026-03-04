La respuesta de Griezmann para picar al Barcelona y las dudas sobre si jugará la final de Copa del Rey: "Ojalá"

El jugador del Atlético de Madrid se la devolvió a su ex equipo, pagándole con la misma moneda al celebrar el pase a la cita de La Cartuja con un mensaje idéntico al utilizado por el club azulgrana la pasada campaña. Ahora lo que está en el aire es su presencia en el partido decisivo por la oferta del Orlando City

El Atlético de Madrid celebró con rabia su pase a la final de la Copa del Rey. Tuvieron que sufrir de lo lindo los rojiblancos en el Camp Nou para aguantar el 4-0 de la ida ante un Barcelona muy superior. El cuadro azulgrana, de hecho, se quedó a un solo gol de llevar las semifinales a la prórroga. Pero dentro del tono gris de todo el equipo, al menos en el plano ofensivo, Antoine Griezmann fue el que mejor supo leer el encuentro en la tropa de Simeone, festejando la clasificación con un mensaje directo a su ex equipo.

El mensaje de Griezmann al Barcelona

El galo se la tenía guardada al Barça, que el pasado año, tras vencer 2-4 en el Metropolitano en un partido que ganaba el Atlético por 2-0 en LaLiga, publicó una foto suya de espaldas con los jugadores azulgranas festejando un gol de fondo con el siguiente mensaje: "Esta foto va muy dura". Unas palabras que él mismo ha utilizado para picar ahora al conjunto catalán por su eliminación, devolviéndosela al compartir una foto suya celebrado el pase antes dos futbolistas rivales tumbados sobre el césped: "¿Esta foto va muy dura?".

El idilio con la Copa del Rey

El atacante francés había marcado en los cuatro choques anteriores disputados por el cuadro colchonero en la competición. Le hizo dos tantos al Atlético Baleares en primera ronda, resolvió frente al Deportivo de La Coruña con un tanto de falta y contribuyó con sendas dianas a las goleadas sobre Real Betis y el propio Barça en la ida. En su quinta titularidad, esta vez no mojó en el Camp Nou, aunque tuvo una gran ocasión en la primera mitad que atajó Joan García, si bien parecía haber un fuera de juego previo. Pero su mayor virtud estuvo en saber dar salida al equipo en momentos puntuales para resistir al asedio culé.

Es sin duda la Copa del Rey de Griezmann. Pero a día de hoy, nadie en el seno del Atlético de Madrid se moja sobre su presencia en la final de La Cartuja, que tendrá lugar el 18 de abril. Sobre la mesa tiene una oferta del Orlando City para marcharse antes del 26 de marzo, adelantando así su sueño de jugar en la MLS. De aceptarla, se convertiría además en el jugador franquicia del club de Florida, con un salario bastante importante. Pero sigue sin resolver la duda.

El deseo de Simeone: "Ojala pueda jugar la final"

Mientras tanto, su entrenador, Diego Simeone, expresó sus ganas de poder seguir contando con 'El Principito' hasta final de curso, y por supuesto en la final ante Athletic o Real Sociedad. “Se la merece mas que nadie. Aquí lo que corrió fue increíble, la calidad y talento lo va a seguir manteniendo toda la vida. Qué más puedo agregar de todo lo que saben que siento por él. Le quiero, quiero lo mejor siempre para él y ojalá pueda jugar esa final”, aclaró el 'Cholo'.

Las palabras del vestuario que suenan a despedida

Junto a él, en parecidos términos se expresaron otros de sus compañeros. "No sé que va a pasar con Antoine, es él quien tiene que decidir sobre su futuro. Ojalá sea lo mejor para él y para los atléticos, es su decisión”, explicó Koke, al tiempo que el meta Juan Musso parecía presagiar una despedida: “Antoine ha dado mucho al equipo en tantos años. Su decisión será la correcta. Haga lo que haga, estaré agradecido”.

“No tenemos ni idea. Es un gran amigo, un gran compañero y tenerlo en el equipo siempre viene bien. Pero somos personas y tenemos objetivos en la vida y hay que respetarlo”, añadió en ese sentido Marcos Llorente.

Tiene ante sí la opción de levantar el título con el que soñaba

Muchos confían, no obstante, en que pese más el sueño expresado por el propio Griezmann meses atrás. "Lo que quiero es ganar un título con el equipo esta temporada. Me quedan meses y lo que quiero es estar bien físicamente y mentalmente y ayudar cuando me toque. Todo el mundo sabe que la MLS es mi sueño, mi objetivo, pero me queda contrato y quiero seguir siendo importante", señaló. En las próximas semanas se resolverá la incógnita.