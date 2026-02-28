Las dudas de Griezmann y las razones de su posible adiós al Atlético de Madrid: "Es un tema económico"

El francés, con una oferta formal del Orlando City, sigue meditando su decisión. Irse en el mes de marzo a la MLS le permitiría convertirse en jugador franquicia y cobrar más dinero que con un contrato formal, pero tampoco desea marcharse por la puerta de atrás

El gran nombre propio en el Atlético de Madrid en los últimos días es el de Antoine Griezmann. El francés tiene sobre la mesa una oferta de tres años del Orlando City para adelantar su sueño confeso, que no es otro que acabar su carrera en la MLS de Estados Unidos, y hacer las maletas este mismo mes de marzo. En concreto, la fecha límite es el día 26, cuando cierra el mercado en el campeonato norteamericano. Aunque desde el Metropolitano siguen insistiendo en que se trata de un jugador importante para Simeone y prefieren aplazar su adiós al próximo verano, cuando no pondrían pegas al traspaso de un jugador que se ha ganado la consideración de leyenda rojiblanca.

En el Atlético de Madrid tratan de convencerle: sigue siendo importante

"No tengo que garantizar nada, Griezmann es jugador del Atlético de Madrid y tiene dos años y medio de contrato. No tenemos conocimiento de nada de esto. Griezmann es un jugador importante para el club", sentenció el director de fútbol, Mateu Alemany, al ser cuestionado por la situación del galo. Mientras tanto, su entrenador, Diego Simeone, ha reconocido que desde el club le han hecho ver al de Mâcon que les gustaría que siguiese al menos hasta final de temporada, pues son muchos los retos que quedan por delante pese a haberse caído tan pronto de la pelea por LaLiga, con la Champions y la Copa del Rey en el horizonte.

"Hablamos con Antoine, sabe lo importante que es para nosotros, no hay que meterle presión ni hablar de más", zanjó el 'Cholo' en la rueda de prensa previa al choque de este sábado ante el Oviedo. Pero el protagonista sigue meditando su decisión. Después de que los emisarios del Orlando City hayan viajado a España para presentarle una propuesta formal y tratar de convencerle, Griezmann dio su visto bueno en un principio, pero más de cara a verano. Lo que le hace dudar ahora es básicamente el dinero que podría embolsarse si da el paso ahora.

La pelota, en el tejado de Griezmann

"Le han dicho que si se va en marzo puede convertirse en jugador franquicia y darle más dinero de lo que va a cobrar con un contrato normal. El Cholo no quiere que se vaya, le necesita y entiende que Griezmann pueda elegir lo que quiera. El club tampoco quiere que se vaya. Nadie quiere que se vaya, depende de él. Es un tema económico", ha explicado al respecto el periodista Matteo Moretto en Radio Marca.

"Quiere salir por la puerta grande"

Pese a todos, hay voces contradictorias sobre la decisión final que tomará el francés. Algunos dan por hecho que, a sus 34 años, está convencido de emprender una nueva aventura en la Major League Soccer. Pero el citado especialista en el mercado de fichajes piensa que hay otros motivos más sentimentales que podría retenerlo en el Metropolitano hasta final de curso. "Mi sensación es que se puede quedar porque quiere salir por la puerta grande y bien pero, repito, depende de él y cómo se desarrolla el tema en los próximos días”, sentenció.

Sin duda, aún quedan páginas por escribir en este culebrón con fecha de caducidad. Antes del 26 de marzo, el Atlético de Madrid sabrá ya si ha vuelto a una final de la Copa del Rey 13 años después y si ha logrado avanzar a los cuartos de la Champions, debiendo apear ante al Tottenham. Quizás lo que suceda en esos partidos pueda marcar la decisión final de Griezmann.