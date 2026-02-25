La oferta de Orlando City a Griezmann y los tiempos del francés

El equipo de la MLS de Estados Unidos está apretando para convencer al delantero del Atlético de Madrid para que se incorpore antes de que se cierre el mercado de su liga, el próximo 26 de marzo

El Atlético de Madrid está totalmente centrado en hacer el mejor final de temporada posible en donde adquieren especial relevancia la Copa del Rey y la UEFA Champions League. No piensa en otra cosa el club rojiblanco quien en las últimas horas se ha visto sobresaltado por el interés del Orlando City de la MLS de Estados Unidos en fichar a Antoine Griezmann. El club norteamericano le ha presentado una oferta de tres años al francés, pero su salida no está nada sencillo, al menos, durante el próximo mes de marzo.

Orlando City quien que Griezmann se decida ya y le ofrece un contrato de tres temporadas

Antoine Griezmann se ha convertido en objeto de deseo del Orlando City de la MLS de Estados Unidos. Según apunta Tom Gobert, Orlando City le ha ofrecido un contrato de tres temporadas al francés, hasta el 31 de diciembre de 2028, y quiere que se incorpore a su plantilla ya, antes del 26 de marzo de este año que es cuando se cierra el mercado de la MLS.

El movimiento se antoja bastante complicado. Es cierto que Antoine Griezmann está abierto a marcharse, pero todo apunta a que el club de Estados Unidos ya a tener que esperar al verano para conseguir el francés. Y es que el veterano futbolista, de 34 años, ahora mismo está totalmente centrado en el Atlético de Madrid con el que quiere cerrar la temporada de la mejor manera posible para luego evaluar su futuro según ha informado la periodista María José Hostalrich.

Por tanto, no se caería la operación por Antoine Griezmann sino que se retrasaría entre el 13 de julio y el 2 de septiembre que es cuando se vuelve a abrir el mercado de la MLS de nuevo.

El Atlético de Madrid no da pistas con Griezmann y no quiere saber nada de una salida antes de tiempo

El Atlético de Madrid, por el momento, no da pistas sobre el futuro de Antoine Griezmann, el cual tiene contrato con el club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2027.

Mateu Alemany, director deportivo del club rojiblanco, ha afirmado en las últimas horas que no tiene nada que decir sobre una posible marcha de Antoine Griezmann durante el mes de marzo al Orlando City. "No tengo que garantizar nada, Griezmann es jugador del Atlético de Madrid y tiene dos años y medio de contrato. No tenemos conocimiento de nada de esto. Griezmann es un jugador importante para el club"