Kiko Narváez tiene claro quién deber ser el lateral derecho de España en el Mundial: "La verdad que daría el cante si no fuera"

El que fuera delantero del Atlético no tiene dudas de que Marcos Llorente debe ser el lateral titular el próximo verano, ya que ningún otro está a su nivel...

El seleccionador nacional Luis de la Fuente tiene gran parte de la lista de convocados para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá decidida. La mayoría del bloque de la campeona de Europa se mantendrá salvo alguna lesión inesperada y a la espera de ver cómo llegan hombres que fueron importantes como Nico Williams o Gavi, siendo las posiciones de delantero, tras la baja de Samu, y la de lateral derecho, la que ofrece más dudas a la hora de decidir a los elegidos.

El técnico riojano acostumbra a doblar puestos, es decir, a llevarse a dos jugadores por posición, siendo en las últimas listas los seleccionados para el lateral derecho a Pedro Porro y Marcos Llorente, con le ventaja que le ofrece el futbolista del Atlético de Madrid que también puede jugar en el centro del campo, una polivalencia que siempre tiene en cuanta De la Fuente.

Sin embargo, un hombre importante en el vestuario de la 'Roja' como Dani Carvajal también está de vuelta, lo que ha abierto el debate de quiénes serán finalmente los dos laterales que acudan al Mundial, pues ahora hay más de dos candidatos con Marcos Llorente, Pedro Porro, Óscar Mingueza o Dani Carvajal.

Sin embargo, para toda una leyenda del Atleti y de la selección española no hay dudas al menos en cuanto a la presencia de Marcos Llorente. Kiko Narváez ha defendido la presencia del que a su juicio es el lateral derecho más en forma del fútbol español ahora mismo. "Hombre, daría el cante de no ir. Ya no solo por la polivalencia, que lo puedes poner absolutamente en cualquier posición que te va a cumplir, sino que el lateral derecho con los problemas de Carvajal... no sé. Pedro Porro estaba bien las últimas veces, pero lo exuberante que está Llorente, la verdad que daría el cante. Está en el Atlético de Madrid... pero sino habría alguna que otra manifestación", ha dicho Kiko en los micrófones de 'El Larguero' de la Cadena SER.

De hecho, el que fuera delantero del Atlético de Madrid analizó los problemas defensivos del equipo de Simeone, que a su juicio los tien más por la banda de Ruggeri que por la de Llorente. "Hay veces que te lo pide el cuerpo a la hora de defender el dejar a Marc Pubill de central. Ruggeri es un jugador bipolar, que tiene en su propio campo una manera de jugar en el aspecto defensivo con carencias y que sufre mucho, pero de centro del campo en adelante es un jugador que está poniendo centros buenos, que se asocia y juega bien. Está mejorando pero sigue habiendo un boquete", finalizó.