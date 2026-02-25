El Inter de Milán responde a las informaciones que colocan a Simeone como sustituto de Chivu en su banquillo

El presidente del club italiano, Giuseppe Marotta, aseguró que se trata de informaciones falsas y mostró su total confianza en el técnico rumano Cristian Chivu... justo antes del mazazo que ha supuesto la eliminación de la Champions ante el modesto Bodo Glimt

El Atlético de Madrid salvó un 'match ball' ante el Brujas para obtener el pase a los octavos de final de la Champions, donde este próximo viernes conocerá si se mide al Liverpool o al Tottenham. La continuidad en el máximo torneo continental y el hecho de que tener muy encarrilada la clasificación para una final de la Copa del Rey 13 años después mitigan la decepción de ver cómo el cuadro colchonero se ha caído demasiado pronto de la lucha por LaLiga, para sorpresa de muchos. Pero en el foco, como no podía ser de otro modo, se encuentra la figura de Diego Simeone.

Las críticas a Simeone y la confianza del Atlético de Madrid

La irregularidad mostrada por el conjunto rojiblanco, unida al desgaste lógico de estar tantos años en su banquillo, hacen que las críticas hacia el técnico argentino suenen con más fuerza cada vez que se produce un tropiezo. Aunque desde el Metropolitano siempre cierran filas en torno al 'Cholo' cuando sale a la luz el debate. Y él mismo siempre que es cuestionado por el tema asegura tener la misma energía que el primer día.

"Es un entrenador muy joven y yo creo que todavía le quedan muchísimos años para entrenar, no a nuestro equipo, sino al equipo que quiera entrenar, porque puede entrenar al equipo que quiera entrenar", aseguró recientemente el presidente del club madrileño, Enrique Cerezo, que junto a Mateu Alemany y Miguel Ángel Gil Marín, y ahora de la mano de Apollo Sports Capital, siguen considerado a Simeone, con contrato hasta 2027, una pieza básica en el proyecto deportivo.

Marotta tilda de "fake new" el preacuerdo con Simeone

La sorpresa, no obstante, ha saltado en Italia, donde se ha apuntado que el Inter de Milán, cuya camiseta también fue defendida por el argentino en su etapa como futbolista, está interesado en reclutar al técnico rojiblanco de cara a la próxima temporada. Incluso hay rumores que apuntan a un preacuerdo, pero desde el propio club transalpino han negado que estén pensando en cambiar de entrenador.

"Definámoslo como una fake new, sin duda. No tiene sentido siquiera hablar de ello. Estamos extraordinariamente contentos con Cristian Chivu. Está demostrando con hechos que es digno de entrenar al Inter", aseguró este pasado martes el presidente interista, Giuseppe Marotta. Unas palabras que fueron pronunciadas antes de que el conjunto 'nerazzurro' cayese eliminado de forma sorprendente de la Champions a manos del modesto Bodo Glimt.

Las posibles consecuencias del varapalo europeo

Qué duda cabe de que la doble derrota ante el conjunto noruego ha supuesto un duro varapalo tanto para el Inter como para su técnico, que pese a todo tiene al equipo líder de la Serie A, con 10 puntos de ventaja sobre el Milan, y en las semifinales de la Copa de Italia, donde se enfrentará al Como. Cuánto influirá sobre el futuro de Chivu la eliminación de una Champions de la que su equipo era el vigente subcampeón es algo que solo se sabrá con el discurrir de la temporada.

Lo que sí admitió Marotta antes de la debacle es que una derrota tendría negativas consecuencias en el plano financiero, aunque tampoco restaría poder a su club para acudir al mercado de cara a la 26/27. "Desde un punto de vista económico sería importante, pero no significativo, en el sentido de que hoy es un evento deportivo que honra la historia del Inter, y queremos honrarlo de la mejor manera posible. Por supuesto que, de quedar eliminados, tendríamos que compensar los problemas financieros sobre la marcha, pero eso no es un problema", sentenció.