Enrique Cerezo sobre el futuro de Simeone en el Atlético de Madrid: "Le quedan muchísimos años para entrenar, no a nuestro equipo, sino al equipo que quiera entrenar"

El presidente del Atlético de Madrid habló sobre el futuro del técnico rojiblanco, al que asegura que le quedan "muchos años entrenando"

El Atlético de Madrid, centrado en la eliminatoria de la Champions League ante el Bruja y las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona, encara un periodo crucial a la hora de cumplir los objetivos de la temporada. LaLiga se le ha atascado a un Simeone que no encuentra, este curso, la regularidad de la plantilla. El debate en torno al técnico argentino sigue vigente en el Metropolitano. Dos bandos encabezan este debate, los que siguen apoyando al 'Cholo' y los que piensan que su etapa en el conjunto rojiblanco ha terminado. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, se ha pronunciado sobre el futuro de Simeone al que asegura que le quedan muchos años entrenando, aunque no asegura que sea en el Atlético de Madrid.

"Es un entrenador muy joven y yo creo que todavía le quedan muchísimos años para entrenar, no a nuestro equipo, sino al equipo que quiera entrenar, porque puede entrenar al equipo que quiera entrenar", dijo el presidente del club rojiblanco que sigue confiando en la sabiduría de Simeone para encabezar el nuevo proyecto del Atlético de Madrid.

La irregularidad del Atlético de Madrid esta temporada según Enrique Cerezo

Además, Cerezo valoró el partido ante el Brujas tras la irregularidad que ha mostrado el Atlético de Madrid en LaLiga ante el Rayo Vallecano, partido dónde Simeone salió señalado tras el 3-0. "Todos los partidos son diferentes. No es lo mismo jugar contra el Barcelona que contra el Rayo o contra el Brujas, los entrenadores hacen sus planteamientos y hay veces que les salen muy bien y hay otras veces que no por las razones que sean, porque los jugadores están desanimados o porque el equipo contrario es mejor. Vamos a ver un buen partido, tenemos muy aprendida la lección del otro día con el Rayo y los jugadores, como siempre, saldrán a darlo todo y a intentar ganar como sea", advirtió.

"Yo veo un partido difícil, porque todos los encuentros son difíciles. Tenemos equipo para ganar éste y el que viene", valoró el dirigente en Brujas (Bélgica), donde el conjunto rojiblanco nunca ha ganado: "Es un equipo complicado, que a nosotros nunca se nos ha dado bien, pero eso no quiere decir que hagamos nuestro partido y ganemos". Para él, el favorito para pasar la eliminatoria es el Atlético de Madrid. "Nos jugamos una cosa muy importante, que es estar en octavos y, a partir de ahí, poder llegar hasta dónde queremos llegar. Si no pasamos, indiscutiblemente lo pasaremos mal", admitió Cerezo.