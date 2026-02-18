Yannick Carrasco no tiene dudas con Diego Simeone: "Encarna el ADN del Atlético de Madrid"

El internacional belga, que jugó siete temporadas en dos etapas distintas a las órdenes del técnico argentino, sale en su defensa tras las críticas recibidas por el rendimiento del conjunto rojiblanco en LaLiga

La goleada ante el Rayo Vallecano, que incluso obliga al Atlético de Madrid a no relajarse para conversar su plaza de Champions en LaLiga, ha colocado de nuevo a su entrenador, Diego Simeone, en el ojo del huracán. A las puertas de una eliminatoria de Champions ante el brujas que puede marcar el devenir de la temporada, el argentino se ha convertido en centro de las críticas e incluso alguno de sus pupilos, como Jan Oblak, lamentan el pobre rendimiento ofrecido por el equipo en el campeonato doméstico. Pero también hay voces que respaldan a un técnico que cumple su decimoquinta campaña consecutiva en el banquillo rojiblanco, algo histórico por lo inusual en el mundo del fútbol.

Al respecto, Yannick Ferreira Carrasco, cuyo regreso estuvo sobre la mesa tanto el pasado verano como en el último mercado invernal, ha destacado que el 'Cholo' representa en sí mismo todos los valores del club madrileño y cree que el desgaste lógico de todos estos años es algo que no le pase factura en su día a día. "Simeone y el Atlético son uno solo. Llegó en un momento difícil para el club y aportó estabilidad clasificándolos para la Champions League año tras año. Y encarna el ADN del club, que es darlo todo. Su pasión y hambre son increíblemente fuertes. Cuando lo ves entrenar… Todos los días, sigue motivado”, señaló en declaraciones al diario belga Le Soir.

"Es un entrenador que exige muchos sacrificios"

El actual futbolista del Al-Shabab, que finalmente ha permanecido en Arabia Saudí pese a tener ofertas para regresar al fútbol europeo, tiene claro que Simeone ha sido una figura clave en su carrera. No en vano, a sus órdenes llegó a disputar 266 encuentros vestido de rojiblanco. “Jugué con él siete años, repartidos en dos periodos. Me enseñó muchísimo. Como jugador ofensivo, a menudo solo piensas en atacar, pero también me enseñó a trabajar, me dio sentido táctico y capacidad de carrera. Me hizo un jugador más completo. Simeone es un entrenador que exige muchos sacrificios”, destacó.

En este sentido, el internacional belga puso el foco en el trabajo defensivo que el preparador argentino le exige a todos sus futbolistas, también a los atacantes, admitiendo que en sus primeros años en el Metropolitano no le gustaba ser uno de los habituales cambios, aunque luego entendió que todo era por el bien del bloque. “Tuve que defender mucho, e incluso cuando hacía un buen partido, a veces me sustituían en el minuto 60. Al principio a veces me costaba entenderlo. Pero a medida que fui creciendo y comprendí mejor lo que a veces necesita un equipo, pude poner las cosas en perspectiva. Cuando eres joven, piensas sobre todo en ti mismo”, explicó.

El sueño del Mundial del próximo verano

En el plano personal, por su parte, Yannick Carrasco disfruta de un buen momento en el Al-Shabab, con el que suma 11 goles en 20 partidos esta temporada. Pero a sus 32 años, su gran sueño no es otro que recibir la llamada de Rudi García para jugar el Mundial con su selección, cuya camiseta no se enfunda desde 2024. Pese a ello, no ceja en su empeño. “Ya he estado en contacto con el seleccionador y mi puerta siempre está abierta para ayudar a la selección. Sigo considerando un honor representar a mi país. Vivo aquí, en el mismo complejo residencial que Marcelo Brozovic, quien en su momento se retiró de la selección croata. No lo entendía. Creo que no te corresponde a ti decirle que no a tu selección, sino a la selección decirte que no a ti”, sentenció.

Cabe recordar que el extremo nacido en Ixelles llegó por vez primera al Atlético de Madrid en el verano de 2015 procedente del Mónaco, siendo traspasado al Dalian chino por 30 millones de euros mediada la 17/18. De allí mismo regresó en enero de 2020, primero como cedido, formalizándose a final de temporada su fichaje definitivo a cambio de 27 kilos. Así, vistió de rojiblanco otras tres campañas más, hasta ser vendido de nuevo al Al-Shabab en 2023 por otros 15 millones, disputando en total 266 partidos en los que firmó 47 goles y 45 asistencias.