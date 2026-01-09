El nombre de Yannick Carrasco, otra vez a escena en el Atlético de Madrid

El extremo belga tiene decidido salir en este mercado invernal del Al-Shabab de Arabia Saudí y no le faltan ofertas de clubes importantes de Europa, pero según Fabrizio Romano, no habría que descartar al conjunto colchonero

El Atlético de Madrid ya ha cerrado el traspaso de Javi Galán a Osasuna y la cesión de Carlos Martín al Rayo Vallecano. Pero en el Metropolitano siguen pendientes de más posibles salidas, lo que a su vez podría abrir la puerta a alguna nueva incorporación. Su director de fútbol, Mateu Alemany, ha asegurado que el trabajo en materia de fichajes se centra ya principalmente en seguir potenciando la plantilla de cara a la próxima campaña. Pero si Thiago Almada o Raspadori, que negocia con la Roma, acaban haciendo las maletas, ni mucho menos habría que descartar la llegada de un jugador de ataque en este mercado de enero, preferentemente un extremo.

En este sentido, vuelve a salir a la luz el nombre de un viejo conocido como Yannick Ferreira Carrasco, que ya estuvo de nuevo sobre la mesa el pasado verano. Entonces, fue más bien un ofrecimiento que a la postre no fue contemplado por Carlos Bucero, siendo Nico González el elegido a última hora. El belga, por su parte, se quedó en el Al-Shabab pese a que su deseo era abandonar Arabia Saudí, tras no llegar a buen puerto otras ofertas, como la del Besiktas turco. Pero aunque tiene contrato en vigor hasta 2027, el ex colchonero tiene decidido salir sí o sí en este mercado invernal, pues además quiere llegar a tope al Mundial del próximo verano.

La Juventus lo tiene en su agenda

A sus 32 años, a Yannick Carrasco no le faltan ofertas de clubes importantes de Europa. Sin ir más lejos, la Juventus lo tiene en su agenda como 'plan B' por si no logra concretar el deseado regreso de Chiesa procedente del Liverpool. Así, el periodista especializado en el mercado, Fabrizio Romano, ha indicado en su canal de YouTube que el extremo está preparado para cambiar de destino, sorprendiendo al afirmar que no hay que descartar una tercera etapa en el club rojiblanco.

Simeone siempre fue su gran valedor

"Hay que estar atentos, porque es un jugador que siempre ha tenido una conexión muy especial con el Atlético, donde jugó bastante tiempo", señaló, haciendo referencia así a la trayectoria en el conjunto madrileño del futbolista nacido en Ixelles, que siempre fue muy apreciado por Diego Simeone. El Cholo, de hecho, fue uno de sus grandes valedores, valorando especialmente su entrega, su compromiso en labores defensivas y su inteligencia táctica.

Por todo ello, Yannick Carrasco dejó un gran recuerdo en el seno de la afición colchonera, tratándose además de un jugador versátil que se puede desempeñar en diferentes posiciones, aunque a su edad y después de campañas y media en una liga de menor nivel competitivo puede que haya perdido explosividad. Sus números, no obstante, siguen siendo notables, pues suma 7 goles en 13 partidos en la presente campaña.

Los números de Yannick Carrasco en el Atlético de Madrid

El internacional belga llegó por vez primera al Atlético de Madrid en el verano de 2015 procedente del Mónaco, siendo traspasado al Dalian chino por 30 millones de euros mediada la 17/18. De allí mismo regresó en enero de 2020, primero como cedido, formalizándose a final de temporada su fichaje definitivo a cambio de 27 kilos. Así, vistió de rojiblanco otras tres campañas más, hasta ser vendido de nuevo al Al-Shabab en 2023 por otros 15 millones, disputando en total 266 partidos en los que firmó 47 goles y 45 asistencias.

Yannick Carrasco, "un colchonero más"

Sin duda, una huella que marcó tanto a los seguidores colchoneros como al propio Yannick Carrasco, que meses atrás no ocultaba su ilusión por regresar. “El Atlético me ha dado mucho y yo también al Atlético. Han sido muchos partidos. Tengo al Atlético en mi corazón. Sigo cada partido, sigo como juegan. Soy un colchonero más. Si un club que está en tu corazón te llama, uno siempre tiene que estar abierto para volver a casa. Ojalá gane LaLiga esta temporada”, señaló en Marca.