Avances importantes para cerrar el traspaso de Raspadori

El Atlético de Madrid y la AS Roma tiene un principio de acuerdo para la cesión, con opción a compra, del italiano. Ahora es el equipo italiano el que está intentando convencer al futbolista que se ha mostrado reacio a salir del club rojiblanco en los últimos días

El culebrón Raspadori está muy cerca de llegar a su fin después de varios días en donde las negociaciones se han intensificado notablemente. La AS Roma, el equipo que más lo ha querido fichar en este mes de enero, ha dado pasos decisivos para convencer al futbolista del Atlético de Madrid en las últimas horas y todo hace indicar que el traspaso puede quedar sellado una vez el club rojiblanco termine su participación en la Supercopa de España que está disputando en Arabia Saudí y en la que está el atacante que entró en la convocatoria.

La AS Roma está muy cerca de convencer a Giacomo Raspadori, futbolista del Atlético de Madrid

El problema que ha habido con Giacomo Raspadori en los últimos días es que el futbolista no ha visto nunca clara su salida del Atlético de Madrid. A pesar de las pocas oportunidades que está teniendo esta temporada en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone, 424 minutos repartidos en 15 partidos, el italiano no quería marcharse porque consideraba que hacerlo sería un fracaso después de ser uno de los fichajes más importantes que hizo el club rojiblanco el pasado verano, unos 22 millones de euros.

Con todo, la AS Roma no se ha rendido en absoluta. El club italiano tiene desde hace días un principio de acuerdo con el Atlético de Madrid para conseguir la cesión remunerada, 1'5 millones de euros, y una opción de compra que oscila entre los 20 y los 23 millones de euros. La AS Roma ha estado en contacto en estos últimos días con Raspadori y sus representantes y en las últimas horas están muy cerca de convencer al futbolista de 25 años según informan Fabrizio Romano y Matteo Moretto.

Habrá que ver si la operación se culmina finalmente, pero todo hace indicar que finalmente así será, cerrándose así un traspaso que el Atlético de Madrid ha visto que estaba más en el aire que nunca. Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, de hecho, fue muy cauto cuando fue preguntado por la salida de Raspadori hace unos días porque no veía la operación nada clara a pesar del fuerte interés de la AS Roma. "Es un jugador muy importante en Italia, ha jugado en la selección. No ha tenido una participación muy alta hasta ahora y es lógico que los clubes, especialmente en Italia, le tengan en mente, pero no hay nada más. Para nosotros aporta mucho en la plantilla, trabaja muy bien como dijo el entrenador ayer y, de momento, tranquilidad".