Raspadori mete en un lío a Atlético de Madrid y Roma

El club rojiblanco y el italiano han llegado a un entendimiento inicial para que el atacante se marche en calidad de cedido, incluyéndose una opción de compra, pero ahora desde Italia señalan que es el futbolista el que no lo ve tan claro, haciendo que la operación se posponga un poco

El Atlético de Madrid, después de haber dado salida a Javi Galán y a Carlos Martín, trabaja en encontrarle equipo a Giacomo Raspadori el cual nunca ha terminado de encajar en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone. No ha tenido que esperar el club rojiblanco mucho tiempo para que los pretendientes del atacante llamen a su puerta porque Raspadori tiene un gran cartel en Italia, siendo la AS Roma la que más está apretando con su fichaje. Una operación que parecía prácticamente hecha ya, pero que ha visto alterada el transcurso normal de los acontecimientos porque el propio Raspadori no termina de verlo claro.

Desde Italia señalan que Raspadori no termina de ver claro su fichaje por la Roma

El acuerdo entre el Atlético de Madrid y la AS Roma por Giacomo Raspadori estaba a punto de caramelo después del último esfuerzo que había realizado el club italiano que había subido su apuesta por el futbolista a una cesión con opción de compra que se acercaría a los 22 millones de euros que el Atleti desembolsó por Raspadori el pasado verano cuando lo fichó del Nápoles.

Con las diferencias entre Atlético de Madrid y AS Roma ya solventadas, quedaba aún la negociación entre la AS Roma y el propio Raspadori que es donde llega el lío. Y es que ahora es el propio Raspadori el que no termina de ver claro su marcha a la AS Roma según apunta Gianluca Di Marzio, periodista de Sky Sports Italia, el cual añade que el italiano es partidario a quedarse hasta el final de temporada porque considera que irse ya del Atlético de Madrid sería un fracaso.

Esto no quiere decir que la operación de Giacomo Raspadori no se vaya a hacer, pero sí es cierto que todo se ralentiza, se posterga, hasta que el atacante, de 25 años, se decida finalmente.

Lazio y Nápoles entran en escena por Raspadori, futbolista del Atlético de Madrid

Esta situación de Giacomo Raspadori no ha pasado desapercibida para otros equipos de Italia que se han sumado a la carrera por fichar al futbolista del Atlético de Madrid si bien parten con desventaja sobre la AS Roma.

La Lazio, después de vender a Taty Castellanos, cuenta con mucho dinero para hacerse con sus servicios. El conjunto lacial está dispuesto a pagar los 22 millones de euros que el club rojiblanco exige por Raspadori desde hace tiempo. Mientras que el Nápoles, ex equipo de Raspadori, también ha entrado en la puja.

La continuidad de Raspadori en el Atlético de Madrid está más en el aire que nunca porque el italiano no ha terminado de encajar en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone en el que sólo ha jugado 406 minutos repartidos en 14 partidos oficiales a pesar de ser un fichaje realizado el pasado verano.