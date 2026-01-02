Atlético de Madrid y Roma, cerca de un acuerdo por Raspadori: los términos de la salida del italiano

El club italiano ha elevado su oferta y está a punto de convencer a los rojiblancos, que aceptarían finalmente una cesión con opción de compra no obligatoria. Ahora es el jugador el que debe concretar un trato con la entidad 'giallorossa'

El Atlético de Madrid podría estar muy cerca de cerrar su segunda salida en el mercado invernal. Tras el traspaso de Javi Galán a Osasuna, todas las miradas apuntan a Giacomo Raspadori, que fue una de las grandes apuestas de la dirección deportiva rojiblanca el pasado verano, si bien no ha conseguido tener el protagonismo esperado. El italiano no le sobra a Diego Simeone, que se ha mostrado satisfecho con su rendimiento en las contadas oportunidades que le ha concedido. Pero la Roma ha dado un paso más en las últimas horas tras días de contactos que parecían atascados.

La Roma sube su oferta por Raspadori

Finalmente, según informa el periodista Matteo Moretto, el acuerdo entre clubes está muy cerca de producirse después de que ambas partes hayan acercado posturas. Para ello, desde la capital de Italia habrían elevado su oferta, aunque no han trascendido los términos de la misma. Lo que sí se conoce es que no será una venta definitiva, como pretendía inicialmente el Atlético de Madrid, que solo parecía dispuesto a desprenderse del delantero si era para recuperar la inversión realizada el pasado verano. En concreto, los 22 millones de euros (más otros cuatro en variables) que fueron abonados al Nápoles.

La Roma, por su parte, ha planteado desde el primer día la vía de una cesión con opción de compra no obligatoria, y todo apunta a que se llevará el gato al agua. En los últimos días había transcendido que el conjunto 'giallorosso' estaba dispuesto a pagar 2 millones por el préstamo hasta junio y otros 15 para quedarse en propiedad al delantero, aunque las primeras informaciones señalaban que entre ambos conceptos sí podría alcanzar los 22 millones exigidos desde el Metropolitano.

El siguiente paso: la negociación entre Raspadori y la Roma

Sobre el papel, no debe haber problemas para que Raspadori cierre su trato particular con la Roma, que sería el último punto por resolver. Así, el ariete negociará en las próximas horas con un club donde le espera con los brazos abiertos su entrenador, Gian Piero Gasperini. Un hecho clave sin duda para convencer al internacional 'azzurro', que quiere estar a toda costa en el Mundial del próximo verano, aunque antes su combinado nacional tendrá que jugar antes una repesca de dos encuentros en el mes de marzo. El de Bentivoglio no quiere arriesgarse a perder su sitio en la selección italiana y para ello entiende que debe jugar con más regularidad, algo que tendrá más fácil a priori en su regreso a la Serie A.

Los números de Raspadori en el Atlético de Madrid

De este modo, Raspadori podría abandonar la disciplina colchonera tras solo unos meses en ella, en los que ha firmado dos tantos y tres asistencias en 14 partidos, si bien en LaLiga solo ha sido titular en una de las 11 jornadas en las que ha participado. En total apenas suma 406 minutos entre todas las competiciones, pero participa de forma directa en un gol cada 82 minutos, lo que habla muy bien de su rendimiento.