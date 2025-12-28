La fórmula ideada por la Roma para acercarse a lo que pide el Atlético de Madrid por Raspadori

El club colchonero solo quiere dejar salir al delantero italiano si recupera la inversión realizada el pasado verano. La propuesta de cesión 'giallorossa' no convence, pero ahora plantearían una opción de compra obligatoria si se cumplen unas sencillas condiciones

El Atlético de Madrid se ha movido rápido en un mercado invernal que ni siquiera se ha abierto oficialmente (lo hará el próximo 2 de enero). Sin tiempo que perder, ha concretado el traspaso de Javi Galán a Osasuna. También seguirá sus pasos Carlos Martín, en la agenda de varios equipos de Primera división. Pero para que se produzcan más salidas, las ofertas deben ser realmente interesantes. Todos apuntan a Giacomo Raspadori, que no está teniendo el protagonismo esperado, pero lo cierto es que Diego Simeone sí cuenta con el italiano y está contento con su rendimiento, aunque no le haya dado muchas oportunidades.

Otro cantar es lo que piensa el internacional 'azzurro', que quiere estar en el Mundial del próximo verano sí o sí y entiende que debe jugar con más regularidad para asegurar su presencia en un combinado que, no obstante, tendrá que jugar una repesca de dos encuentros en el mes de marzo. Por ello, la Roma se presenta como una vía de escape que convence al delantero, pero falta lo más importante: el acuerdo entre clubes.

La oferta de la Roma

Desde la capital transalpina han lanzado una oferta de cesión con opción de compra por Raspadori. En concreto, el club giallorosso habría puesto sobre la mesa 2 millones de euros para lograr el préstamo hasta final de temporada, valorando en otros 20 kilos el pase final del atacante nacido en Bentivoglio si decide quedarse con sus servicios de forma definitiva. Pero el Atlético de Madrid está cerrado en banda: solo lo dejará salir si recupera la inversión realizada el pasado verano.

Los números de Raspadori

Los colchoneros abonaron 22 millones más cuatro en variables por el pase de un futbolista que venía de marcar 18 goles en las tres últimas temporadas con el Nápoles. Sus números realmente tampoco es que fuese espectaculares, al menos de cara a portería. Mientras tanto, en el cuadro rojiblanco suma hasta la fecha dos tantos y tres asistencias en 14 partidos, si bien en LaLiga solo ha sido titular en una de las 11 jornadas en las que ha participado, contabilizando en total apenas 406 minutos entre todas las competiciones. Participa de forma directa en un gol, por tanto, cada 82 minutos, lo que habla muy bien de su rendimiento.

Una opción de compra obligatoria

Sin embargo, la Roma, con Gasperini en el banquillo, le promete un mayor protagonismo, y eso hace que Raspadori vea con buenos ojos regresar a su país, animando a su vez al club italiano a seguir buscando fórmulas para intentar acercar las posturas con el Atlético. Así, como apunta el diario Marca, la clave puede estar en la opción de compra, que en el Metropolitano desean que sea obligatoria, convirtiendo la operación en un traspaso en diferido.

La Champions y un mínimo de minutos

Por su parte, la Roma plantea la posibilidad de que dicha opción de compra vaya ligada a la consecución de unos objetivos sencillos de cumplir, tanto a nivel colectivos, como la clasificación para la Champions de un equipo que ahora mismo es quinto en la Serie A, como individuales, acordando un número de minutos jugados por el delantero. Esas serían sus propuestas para acercarse a lo que pide el Atlético de Madrid, que sigue transmitiendo no tener prisa alguna por resolver este pequeño culebrón.