El director deportivo del Nápoles ve muy claro el futuro de Raspadori, futbolista del Atlético de Madrid

El italiano del Atlético de Madrid es uno de los futbolistas que puede abandonar el club rojiblanco en el mercado de fichajes de invierno que se abre en unos días, siendo la AS Roma el equipo que más se ha interesado por hacerse con sus servicios futbolísticos

Giacomo Raspadori es uno de los futbolistas que van a acaparar las miradas de la actualidad del Atlético de Madrid durante el próximo mercado de fichajes de invierno. El italiano no está teniendo la continuidad deseada en el equipo entrenado por Diego Pablo Simeone lo que hace que su salida en el mes de enero sea una posibilidad siempre y cuando llegue una oferta que satisfaga las exigencias económicas del Atleti. La AS Roma es el club que más se ha interesado por fichar al italiano, pero desde el Nápoles, concretamente su director deportivo, ven muy claro el futuro cercano del atacante.

Giovanni Manna, director deportivo del Nápoles, no ve saliendo a Raspadori del Atlético de Madrid en el mercado de fichajes de invierno

El futuro de Giacomo Raspadori no es sólo objeto de debate en el Atlético de Madrid y su entorno. También lo es en Italia porque es un jugador candidato a jugar el Mundial 2026 con la selección transalpina, siempre que logre la clasificación, y porque hay equipos italianos que están muy interesados en fichar al atacante de 25 años.

La AS Roma es el equipo que más interesado está en fichar a Raspadori, Principalmente porque su entrenador Gian Piero Gasperini lo conoce muy bien y lo quiere en su plantilla si es que el italiano está en el mercado. Una operación complicada porque aunque el Atlético de Madrid no se cierra a la salida de Raspadori en el mes de enero, lo cierto es que sólo dará luz verde a su marcha si llega un oferta que le convenza. Una propuesta que tiene que estar en torno a los 22 millones de euros que el club madrileño desembolsó el pasado verano cuando lo fichó procedente del Nápoles.

Un Nápoles que es el primero de los equipos que ven que el futuro del Giacomo Raspadori pasa por el Atlético de Madrid. Así, al menos, lo ha expresado su director deportivo, Giovanni Manna, en una entrevista a Sport Mediaset. "Raspadori es un futbolista que le dio mucho al SSC Napoli y el SSC Napoli le dio mucho a él. Tomó una decisión y hay que respetarla, pero creo que no saldrá del Atlético de Madrid".

Raspadori tiene un rol muy secundario en el Atlético de Madrid

La situación de Giacomo Raspadori en el Atlético de Madrid no es la que hubiera deseado el italiano cuando aterrizó en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone.

El atacante, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030, tiene un rol muy secundario en el equipo rojiblanco, ya que en muchos de los partidos se queda en el banquillo y no goza de minutos.

De hecho, Giacomo Raspadori sólo ha disputado un total de 399 minutos, repartidos en 13 partidos, en los que ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias, cuando sólo queda un partido para acabar el año 2025. Es por esa escasa participación y continuidad por la que su salida del Atlético de Madrid en el mercado de fichajes de invierno es una posibilidad.