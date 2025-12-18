Parte médico de Lenglet: una baja de varios meses

El central del Atlético de Madrid se tuvo que marchar lesionado del partido de Copa del Rey contra el Atlético Baleares. El problema físico, en una de sus rodillas, tenía mala pinta. Las pruebas a las que ha sometido el francés han desvelado que el daño es menor del que se temía

Clément Lenglet fue la peor noticia que tuvo el Atlético de Madrid en el partido de la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey en la cual ganó al Atlético Baleares por 2-3. El central tuvo que abandonar el partido en el minuto 10 con una cojera más que evidente después de dañarse una de sus rodillas en un lance del juego. Se temía lo peor, pero una vez que el francés ha sido sometido a pruebas médicas se descarta una lesión muy grave. A pesar de ello, Clément Lenglet apunta a estar varios meses de baja.

El Atlético de Madrid ha informado que Clément Lenglet sufre un esguince de alto grado del ligamento colateral medial sin lesiones asociadas después de haberse sometido a pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión que se hizo en el partido copero disputado esta semana.

De este modo, se descarta lo peor, y es que se temía que hubiera una rotura de ligamentos en una de sus rodillas, pero eso no impide que Clément Lenglet vaya a estar al menos dos meses de baja. Esto quiere decir que el central no volverá hasta finales de febrero o comienzos de marzo del año 2026 en el mejor de los casos.

Un nuevo contratiempo para el Atlético de Madrid que pierde a uno de sus centrales, quedándose con Hancko, Le Normand y Marc Pubill como futbolistas que pueden jugar en el eje de la zaga. El equipo rojiblanco está a la espera de que José María Giménez se recupere también de sus problemas físicos y pueda ayudar al club rojiblanco en un tramo de la temporada en donde va a tener partidos importante en LaLiga, UEFA Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España.

El comunicado del Atlético de Madrid anunciando la lesión de Lenglet

Clément Lenglet sufre un esguince de alto grado del ligamento colateral medial sin lesiones asociadas, diagnosticada por los servicios médicos del club tras las pruebas efectuadas al defensa, quien este jueves se sometió a una resonancia y a nuevas pruebas de valoración.

El internacional francés, que se vio obligado a abandonar el encuentro que nos midió al Atlético Baleares transcurridos apenas 10 minutos del mismo, queda pendiente de evolución'.