Simeone pasa revista: el triunfo en Copa del Rey, la lesión de Lenglet, Griezmann...

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, atendió a los medios de comunicación después de la victoria de su equipo contra el Atlético Baleares en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El técnico pasó revista, mostrando contento por el triunfo copero, por la actuaciones de los jugadores que están gozando de menos minutos en esta temporada y también habló sobre la lesión de Lenglet.

Para comenzar, Simeone elogió a Juan Musso por sus buenas paradas en la victoria del Atlético de Madrid sobre el Atlético Baleares (2-3). "Muy contento por Musso. Está trabajando muy bien, esperando su momento para rendir para el equipo. Fue un día importante, sacó dos o tres mano a mano muy buenos. En el primer tiempo, con el 0-2, estábamos controlando bien el partido. Tuvimos la ocasión previa al gol que pudimos resolver mejor y llegó el 1-2. En el segundo tiempo hay dos ocasiones muy buenas para empatar, luego vino el 1-3. El primer penalti puede ser, el segundo creo que no. Eso puso el partido en un punto que lo puso más cerca".

El argentino también se alegró por la implicación de los futbolistas que esta temporada están teniendo menos minutos en el Atlético de Madrid. "Para jugadores como Javi Galán, Carlos Martín, Raspadori, Almada, Le Normand que vienen sin tantos minutos, no es fácil jugar y responder. Desde su actitud, compromiso e intención, me gustó el equipo".

A continuación, Simeone elogió al Atlético Baleares. "Lo habíamos visto muy bien. Con el Espanyol se pusieron en ventaja y lo supieron sostener, defendiendo bien, como han hecho aquí también, con contragolpes, jugadas asociativas, salida desde atrás y el peligro a balón parado, que lo trabajan muy bien. Eliminaron al Espanyol, que juega muy bien. Hicimos un buen partido".

Por último, afirmó que muchos partidos se deciden por tener más calidad y contundencia. "Lo justo es lo que siempre hablamos. Cuando uno tiene contundencia y el otro no, pasa a ser injusto, pero el fútbol es contundencia y calidad. A mejores jugadores, más calidad y más facilidad para hacer gol. A veces nos pasa a nosotros con otros equipos y esta vez ocurrió así".

Simeone habla sobre el partido de Griezmann y la lesión de Lenglet

Diego Pablo Simeone también se mostró contento por el buen rendimiento de Griezmann. "Es lo que quiere: hacer goles, ayudar al equipo y llegar lo más lejos posible en todas las competiciones. Trabaja muy bien, me encantó. Me voy contento por el trabajo general. Musso ha sido el mejor, me pone contento; para eso está, para atajar. Y que el equipo haya tenido la contundencia para ganar".

El entrenador del Atlético de Madrid, por último, lanzó un deseo para que la lesión de Lenglet se quede en lo menos posible. "Esperemos que sea lo menos grave posible. Esperemos a las pruebas".