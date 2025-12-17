El Inter Miami apunta al Atlético de Madrid y tantea el fichaje de Koke

El futbolista y capitán del Atlético de Madrid interesa al Inter Miami que busca en el cuadro rojiblanco al sustituto de Sergio Busquets. El futuro de Koke sigue en el aire y su contrato finaliza en junio de 2026

El Atlético de Madrid afronta el mercado de fichajes de invierno con la plantilla cerrada, aunque si se produce alguna venta, los rojiblancos acudirían al mercado en busca de solapar dicha perdida. Para Simeone, que ya ha dado con la tecla esta temporada, la columna vertebral del equipo es inamovible, siendo el 'resucitado' Koke uno de los pilares del esquema del argentino. Ahora, tras ganar la MLS, el Inter Miami busca el sustituto de Sergio Busquets y apunta al Atlético de Madrid, interesándose por Koke como recambio del catalán.

El Inter Miami tantea el fichaje de Koke

Según han publicado los compañeros de Marca, el Inter Miami tantea la opción de fichar a Koke como recambio de Sergio Busquets. Tras ganar la MLS, el conjunto de David Beckham tiene hambre de más. Los fichajes se multiplican en la MLS, un destino de lujo para jugadores veteranos que ya no pueden seguir el ritmo competitivo en Europa. No es el caso de Koke que esta temporada ha vuelto a asentarse en los planes de Simeone, siendo insustituible en el centro del campo. Aún así, el futuro del madrileño es una incógnita pues su contrato finaliza en junio de 2026 y su renovación sigue estancada. Además, el Atlético de Madrid ha hecho durante estos dos mercados de fichajes pasados una gran inversión para la medular con la llega de Baena, Cardoso y Gallagher.

Koke, crucial en el Atlético de Madrid de Simeone

Frente al Valencia, la vieja escuela del Atlético de Madrid, Koke y Griezmann, tiraron del carro para sacar adelante una victoria balsámica para el equipo de Simeone. El español y el galo anotaron los goles de la victoria y, tras el choque, Koke no dudó en mostrar su compromiso con el equipo lanzando un mensaje a los que hablan de la edad. "Contento con lo que estoy haciendo. Muchas veces se piensa que por tener cierta edad, es complicado sacar tu nivel... Pero la edad es solo un número. Cuanto más sumemos todos, mejor. Al final nosotros intentamos aportar lo máximo que tenemos, hasta el día que estemos aquí. Toque lo que toque. Estamos para sumar y apoyar. Es la única clave para intentar llegar al éxito", sentenció el capitán colchonero. Además, Simeone alabó la dedicación y entrega del madrileño que se ha convertido en toda una leyenda rojiblanca "Koke está respondiendo como responde siempre... Este paso que están atravesando tanto Antoine Griezmann como Koke ayuda al equipo, que de eso se trata su presencia dentro del plantel", subrayó.´