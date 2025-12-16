Las primeras sensaciones en el Betis sobre la lesión de Diego Llorente: "Una pena, no ha sido un buen año para él"

El '3' tuvo que pedir el cambio en el minuto 5 del Rayo Vallecano - Real Betis tras sufrir su tercera lesión muscular seguida. Sólo ha podido jugar ocho partidos en los últimos ocho meses y, aunque él mismo intentó rebajar la preocupación que generaron sus lágrimas, tanto Pellegrini como sus compañeros explican que el vestuario siente rabia por la "mala suerte" del central madrileño

El Real Betis lleva ya varias lesiones dolorosas cuando apenas han pasado unos segundos desde el pitido inicial. Cómo olvidar el 'doble K.O.' que ha hecho perderse cinco partidos a Isco Alarcón y Sofyan Amrabat después del percance sufrido nada más empezar el choque ante el FC Utrecht. Este pasado lunes hubo más de esta misma mala suerte en los primeros compases del choque ante el Rayo Vallecano para cerrar la jornada 16 de LaLiga EA Sports.

No habían transcurrido ni cinco minutos cuando Diego Llorente miró al banquillo con ojos vidriosos para pedir el cambio y se sentó en el banquillo totalmente abatido, tapándose el rostro para que las cámaras no pudiesen grabar unas inevitables lágrimas de frustración que hacían temer lo peor. En la mañana de este martes, el central madrileño será sometido a exámenes médicos, pero en principio la cosa no pinta tan fea como parecía.

Pellegrini y el propio Diego Llorente rebajan la preocupación: "Es el aductor, a ver qué dicen los médicos"

"Bueno, es el aductor, tengo algo ahí. Tengo que hacerme pruebas y a ver qué pasa. De momento los médicos no me han dicho nada, hay que esperar a ver qué dicen las pruebas", explicaba el propio Diego Llorente. Entre las particularidades del estadio de Vallecas está el hecho de no contar con zona de aparcamiento, lo que hace que los jugadores y técnicos lleguen y salgan a pie. El zaguero del Betis es muy querido en el barrio, por su condición de exfutbolista del Rayo (37 partidos en la 15/16, cedido por el Real Madrid), además de por ser oriundo de la capital. Por todo ello, recibió muchas muestras de cariño cuando abandonó el feudo franjirrojo, entre ellas las de un periodista de El Chiringuito que se interesó por sus primeras sensaciones.

Unos minutos antes, el entrenador verdiblanco Manuel Pellegrini ya había rebajado un poco la preocupación. "Diego no se ha resentido de su lesión anterior, tuvo un problema muscular en el aductor y vamos a ver de qué gravedad es", explicó el chileno en la rueda de prensa posterior al empate sin goles ante el Rayo. Las primeras exploraciones auguran un daño muscular moderado que le convierten en baja para los dos partidos que le quedan a este 2025: Real Murcia, el jueves en Copa del Rey, y Getafe CF, el domingo en LaLiga. No volverá hasta 2026 pero no parece que revista una especial gravedad, así que -a la espera de lo que diga un parte médico que no se conocerá antes del miércoles- en principio podría estar listo para mediados o finales de enero.

Álvaro Valles y Aitor Ruibal expresan la rabia del vestuario del Betis por la tercera lesión seguida de Diego Llorente

En zona mixta, sus compañeros mostraron rabia y pesar por este nuevo contratiempo de un futbolista que se vio obligado a parar allá por el mes de abril, cuando estaba en un momento espectacular y sonaba para regresar a la selección española. Una lesión tendinosa proximal en la musculatura isquiotibial izquierda de grado avanzado le llevó a ser operado en Finlandia horas antes de la final de la UEFA Conference League.

Después de quedarse sin pretemporada y de estar cinco largos meses trabajando en su recuperación, el '3' verdiblanco fue entrando poco a poco en el equipo; pero justo el día que reaparecía, el 19 de septiembre ante la Real Sociedad, acabó con molestias y se pasó otras tres semanas sin vestirse de corto. Tras encadenar dos citas seguidas contra Torrent CF y FC Barcelona (con un gol en cada choque), pidió el cambio en el minuto 5' del duelo frente al Rayo Vallecano.

"Le he preguntado ahora en el vestuario. Tenía una pequeña molestia desde hace unos días, se la ha notado más fuerte y esperemos que se haya quedado en un susto. Ha hecho lo más inteligente que era parar y no forzar. Esperemos que esté lo antes posible con nosotros", expresaba el portero Álvaro Valles al ser preguntado por los medios de comunicación. En la misma línea habló Aitor Ruibal: "Sí, es una pena lo de Diego, pero esperemos que se recupere pronto. No está siendo un buen año para él con el tema de las lesiones. Es jodido volver a lesionarse. Deseo que se recupere lo antes posible".