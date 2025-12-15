Rayo 0-0 Betis: Incluso cuando no tiene el día, es capaz de sumar

Rayo y Betis se repartieron el botín en un duelo muy igualado, donde los verdiblancos no llegaron a encontrarse cómodos aunque demostraron el buen trabajo defensivo; un punto que puede ser importante al final de LaLiga

El Real Betis afrontaba el choque ante el Rayo Vallecano con el objetivo de recuperar la distancia con Espanyol, que no falló el fin de semana, aunque no logró encontrarse cómodo en Vallecas en una noche fría. Ambos equipos acabaron repartiéndose los puntos que ahora obliga a los verdiblancos a mirar más a los que le persiguen. Manuel Pellegrini se vio obligado a hacer modificaciones ya que dos jugadores importantes en el once titular del chileno como Ez Abde y Amrabat ya se marcharon a la concentración de Marruecos para preparar la Copa África, también el delantero Bakambu, cuyo protagonismo está siendo mayor en la Europa League. Por lo tanto, el choque de Vallecas se presentaba como una gran oportunidad para Rodrigo Riquelme.

No tardó en avisar el Real Betis, que los 50 segundos ya mostró sus virtudes en un vertical ataque que finalizó Fornals llegando desde atrás con un disparo mordido. La réplica fue de Ratiu con un disparo raso y peligroso al que Valles respondió con una buena estirada.

Sin embargo, el partido se enfrío con la lesión de Diego Llorente a los cinco minutos, que tuvo que abandonar el campo con problemas en su muslo vendado y sin encontrar consuelo en el banquillo verdiblanco. En su lugar entraba Bartra y poco después la lesión llegaba en el Rayo, en uno de sus mejores hombres como es De Frutos pero en esta ocasión de mucha mayor gravedad. Al extremo se le giraba la rodilla en la carrera con Natan y los gestos de dolor hacen presagiar que el internacional español podría perderse lo que resta de temporada si se confirman las peores noticias.

El partido por fin entró en calor

Costó casi media primera parte pero finalmente el partido empezó a entrar en una fase de mayor intensidad y peligro sobre las áreas, aunque la ocasión más clara iba a ser para el Rayo Vallecano. Lejeune aprovechaba su potente disparo para poner a prueba a Valles con una falta al borde el área que el meta verdiblanco despejaba con muchos apuros, el balón quedaba muerto a apenas un metro pero Mendy e Isi se estorbaron a la hora de remachar a la portería y aunque el conjunto local acabó pidiendo penalti por un claro pisotó de Ruibal sobre Álvaro García, la jugada ya no valía pues Isi toca el balón en fuera de juego en el momento del remate de Mendy. Una jugada muy embarullada que por suerte para el Betis acabó sin consecuencias.

Se animaba el Rayo acumulando muchos hombres sobre la frontal del área verdiblanca aunque sin acierto en la finalización. El Betis tomó la iniciativa en el tramo final de la primera parte, Riquelme probaba los guantes de Batalla desde lejos pero ni el madrileño ni Antony estuvieron tan desequilibrantes como se les presuponía hasta el descanso.

La segunda parte comenzó con un Betis mucho más dominador y pisando el área rival. Antony entraba más en contacto con la pelota y eso siempre es sinónimo de peligro. Así, llegó una de las más claras ocasiones de los verdiblancos hasta entonces con un potente disparo de Ruibal desde fuera del área, a la salida de un córner, que obligó a Batalla a emplearse a fondo para evitar el tanto visitante.

Cambios para ganar y luego para no perder

Sin embargo, el Rayo lograba neutralizar ese arreón inicial del Betis y niveló la balanza hasta el punto de que a Pellegrini comenzaba a no gustarle demasiado lo que veía, de ahí que a la hora de juego optará por dar entrada a Lo Celso, buscando más calidad y frescura en los últimos metros, por Deossa, y retrasando a Fornals al doble pivote. Paradójicamente, el cambio verdiblanco le vino mejor al Rayo que al propio Betis, que comenzó a tener más el balón y tener varias llegadas con peligro.

Espino dejaba un buen centro al área antes de ser sustituido que remataba de cabeza Isi llegando desde atrás pero algo desviado. Poco más tarde de nuevo fue el '7' del Rayo el que se sacó un gran zapatazo desde fuera del área que acabó estrellándose en el poste de Valles.

Así, no tardaba Pellegrini en deshacer el plan para dar entrada en el doble pivote a un hombre más trabajador como Altimira, y de paso, refrescar la banda izquierda con Pablo García en lugar de Riquelme, que dispuso de un remate alto justo antes del cambio. Ambos equipos optaro por blindar el centro del campo en el tramo final, sin renunciar a la victoria pero mirando más por el punto en el bolsillo que ambos ya tenían.

Sin embargo, el marcador pudo moverse en los últimos minutos, primero con un sorprendente disparo de Pablo García que obligó a Batalla a meter los puños, y ya con el tiempo cumplido un remate de cabeza de Lejeune y un disparo desde fuera del área de Pep Chavarría que se marchó cerca del poste. Al final, reparto de puntos que parece que no sirve de mucho para ninguno pero que puede ser importante en mayo.

- Ficha técnica:

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Ciss, Valentín (Pedro Díaz 66'); De Frutos (Fran Pérez 18'), Isi (Gumbau 83'), Espino (Camello 66'); Álvaro García (Balliu 83').

Real Betis: Valles; Ruibal, Llorente (Bartra 6'), Natan, Ricardo; Roca, Deossa (Lo Celso 59'); Antony, Fornals (Altimira 74'), Riquelme (Pablo García 74'); Cucho.

Gol: No hubo.

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea (Comité vasco). Amonestó a Fran Pérez, Batalla, Ciss, Balliu por parte del Rayo; a Marc Roca por el lado del Betis.

Incidencias: Estadio de Vallecas. 11.489 espectadores.