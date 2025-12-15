Rayo Vallecano - Real Betis, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Seguimiento minuto a minuto en directo online del partido Rayo Vallecano - Real Betis, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports. Los andaluces buscan una victoria para no perder el ritmo con los puestos europeos

¡Hola, hola! Bienvenidos al seguimiento en directo minuto a minuto del partido que va a enfrentar a Rayo Vallecano y Real Betis . Un encuentro que cierra la jornada 16 en Primera división. El duelo comenzará a las 21.00 horas . ¡Arrancamos con toda la información de este partidazo.

Por lesión siguen fuera: Bellerín, Isco y Junior Firpo , mientras que Abde, Amrabat y Bakambu ya están con su selecciones para disputar la Copa África.

"Nos enfrentamos a uno de los equipos con más pegada de LaLiga . A ver si somos capaces de hacerles daño en sus debilidades. Queremos los tres puntos y darle continuidad a lo vivido en Polonia".

"Yo ahora mismo no veo ningún problema en ninguna de las dos bandas, porque en ambas posiciones puede jugar Gio (Lo Celso), así como más retrasado, y también Rodrigo Riquelme puede jugar en las dos bandas y en el medio. Además, podemos jugar también ahí con Aitor Ruibal, con Pablo García... Vamos a ir viendo cuál es la mejor alternativa a Abde en cada uno de los partidos, de acuerdo también al rendimiento de todos los jugadores y desde esa necesidad permanente de subir el nivel".

- Pierde por sanción a Unai López y a Nteka , que se ha marchado a la Copa África con Angola. Por su parte, están lesionados: Alemao, Diego Méndez, Mumin y Trejo .

El central senegalés está cedido por el Betis en el Rayo Vallecano y se medirá al que es su equipo. Suma 578 minutos repartidos en siete partidos de Liga y un gol .

- Modificaciones obligadas en el once: "Tenemos bastantes bajas, pero como siempre digo, hay un plantel que es el encargado de sacar las competiciones adelante. Venimos de una semana movida y la van a seguir siendo. Nos fuimos el miércoles a Croacia, volvimos el viernes, el domingo vinimos a Madrid, el miércoles viajamos a valencia... Es la importancia de estar en las tres competiciones y tenemos que estar todos en forma para poder hacerlo y recuperar los puntos del día del Barcelona. Después, tenemos la obligación de pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey y no perder puntos como locales contra el Getafe".

- Sobre el partido "Son dos equipos que tratan de jugar al fútbol y, el hecho de hacerlo en un campo de dimensiones más reducidas, hace que sean más peligrosos los remates y los centros y que sea más difícil salir con el balón dominado. Tenemos que salir a buscar los puntos para recuperar los que perdimos con el Barcelona. Ellos también han dejado escapar puntos en casa y ojalá se vea un bonito espectáculo y que ganemos nosotros".

Manuel Pellegrini se quejó en rueda de prensa y este mediodía Martín Presa le ha contestado: " No está a la altura de él como entrenador" , dijo.

- En las semifinales de la Copa del Rey 2022, en la que a la postre el Betis se llevó el título.

"Una de las complicaciones que tiene Vallecas es que el campo es más chico, dentro de lo reglamentario. Hoy día tenemos que hacer un partido muy completo si queremos puntuar" .

Se guardará un minuto de silencio en memoria de Luis Espino, padre del jugador Alfonso 'Pacha' Espino, José Luis Cobos, padre de una trabajadora del Club y Emery Morales, jugador cadete de la academia, recientemente fallecidos.

Un pisotón de Aitor sobre Álvaro García . Pero podría haber fuera de juego antes. Y es lo que señala. No hay penalti.

Lejeune desvía un chut del Cucho . El córner se salda sin complicaciones. Cayó el Cucho con Valentín pero no hay nada.

Muy accidentada y con dos cambios obligados por lesión: Llorente en el Betis y De Frutos en el Rayo.

No hay tiempo para más. Sigue el empate a cero en un primer acto intenso, con dos lesionados y bronca al final.

El Rayo Vallecano, que lleva cinco partidos de Liga sin ganar en Vallecas, espera enderezar el rumbo impulsado por la euforia lograda tras la victoria continental ante el Jagiellonia polaco, mientras que el Real Betis, que ha pasado la semana en la sexta plaza asentado en zona europea, espera seguir consolidándose en esos puestos.

Así llega el Rayo Vallecano

El equipo madrileño llega a la cita solo tres días después del largo viaje a la ciudad polaca de Byalistok, de la que salió eufórico tras ganar al Jagiellonia y poder depender de sí mismo en la jornada final de la fase de grupos de la Conference League para acceder a octavos.

Iñigo Pérez, técnico del Rayo, cuenta para este partido con la importante baja por sanción del centrocampista Unai López, pero recupera al mediocentro senegalés Pathé Ciss, que podría tener su oportunidad en la medular por Gerard Gumbau. En la punta de ataque lo que parece más probable es que Sergio Camello salga de inicio como referencia y, una línea por detrás, Jorge de Frutos.

Así llega el Real Betis

El Betis, por su parte, llega al Estadio de Vallecas con la ambición de seguir pujante en la zona alta de la tabla, en la que es sexto con 24 puntos, y la aspiración de recortar distancias con los equipos que le anteceden, entre ellos Villarreal, Atlético de Madrid y Espanyol, en su aspiración de luchar por clasificarse para la Liga de Campeones.

El conjunto del chileno Manuel Pellegrini, quien elogió en la previa al Rayo, un rival con "un fútbol ofensivo" y que "lo está haciendo bastante bien" en LaLiga y en la competición europea, tiene el ánimo reforzado después de lograr el jueves el pase a la siguiente fase de la Europa League ('Top 24') y de estar bien colocado para hacerlo directamente a los octavos.

Antes de perder contra los azulgranas, el Betis había enlazado ocho partidos sin perder. Cuatro fueron en Liga, con dos triunfos (entre ellos el del derbi en el campo del Sevilla (0-2) hace dos jornadas) y dos empates; dos en la Copa del Rey y otros tantos en competición europea.

Por ello, el equipo andaluz pretende demostrar ante el Rayo que mantienen un nivel de crecimiento constante a pesar de las bajas con las que acudirá a Vallecas, donde Pellegrini no podrá contar con los laterales Bellerín y el dominicano Junior, ni con el mediapunta Isco Alarcón, que siguen en proceso de recuperación de sus lesiones, y tampoco con el congoleño Bakambu y los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat.

Los tres últimos se han marchado con sus selecciones para la Copa África. De ellos, Amrabat se ha perdido los últimos partidos por problemas musculares, mientras que Abde, en un gran estado de forma, es un fijo para Pellegrini y le sustituirá Rodrigo Riquelme, quien se reivindicó con una gran actuación tanto en Copa como en Zagreb. También puede haber cambios en la portería con el regreso de Pau López por Álvaro Valles.