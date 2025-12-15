Rayo Vallecano - Real Betis, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online
Seguimiento minuto a minuto en directo online del partido Rayo Vallecano - Real Betis, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports. Los andaluces buscan una victoria para no perder el ritmo con los puestos europeos
¡Final de la primera mitad!
No hay tiempo para más. Sigue el empate a cero en un primer acto intenso, con dos lesionados y bronca al final.
Otra amarilla. La ve Augusto Batalla, portero del Rayo
Por intentar levantar a Deossa del suelo. Había pique también con Natan envuelto.
Estira líneas el Betis en estos últimos minutos
Ya no domina tanto el Rayo, pero tampoco hay profundidad.
Amarilla para Fran Pérez
Una entrada tardía sobre Roro Riquelme. La primera para un hombre rayista.
Se añaden 5 minutos a esta primera mitad
Muy accidentada y con dos cambios obligados por lesión: Llorente en el Betis y De Frutos en el Rayo.
La más clara del partido
La tuvo Lejeune en esta falta que desvió Valles
Saque de esquina para el Betis. El primero para los de Pellegrini
Lejeune desvía un chut del Cucho. El córner se salda sin complicaciones. Cayó el Cucho con Valentín pero no hay nada.
Disparo lejano de Rodrigo Riquelme
Atrapó sin complicaciones Augusto Batalla.
Recta final de la primera mitad
Siete tiros a puerta: 4 para el Rayo; 3 para el Betis. En posesión 63-37% para los locales
No encuentra continuidad el Betis en su juego
El Rayo está mejor plantado en el campo y ha gozado de las mejores ocasiones
Sigue acechando el Rayo
Disparo de Isi Palazón que toca Valles, pero el colegiado da puerta.
Ratiu lo intentó hace unos minutos con este chut
Atento Valles para despejar el peligro.
Y ojo porque el VAR revisa un posible penalti en esa acción
Un pisotón de Aitor sobre Álvaro García. Pero podría haber fuera de juego antes. Y es lo que señala. No hay penalti.
¡Gran ocasión para el Rayo!
Falta lanzada por Lejeune que repele Valles y en el rechace casi marca Isi y Mendy...
Ruibal y Cucho aparecen
Centro peligroso por bajo de Aitor y no llega a conectar bien con Cucho Hernández. Reclamó córner el Betis.
¡Ocasión de Pacha Espino para el Rayo!
Centro de Ratiu y remate de cabeza del jugador uruguayo que detiene Álvaro Valles
Detallitos de Antony
Quiere ser protagonista pero está muy vigilado el brasileño
Minuto 20 y sigue el empate a cero entre Rayo y Betis
Avisó ahora Álvaro García y Valentín para los madrileños. Bloqueó Bartra...
Otro cambio obligado por lesión
Se retira llorando De Frutos y entra Fran Pérez en su lugar.
Se duele ahora De Frutos
Una caída con Natan tras una internada por banda y se ha hecho daño en la rodilla. Parece importante.
Quiere tener la pelota el Betis
Muchas interrupciones en este inicio de partido. Fornals y Antony, muy activos
La falta la ejecuta Isi Palazón
Y la estrella contra la barrera. Pasó el peligro para el Betis...
Tarjeta amarilla para Marc Roca
La primera del partido. Falta por detrás sobre Isi Palazón.
Mala suerte para Llorente. Se duele del muslo y no puede seguir
Entra Marc Bartra en su lugar. Lo tenía vendado Llorente, que se lamenta ya en el banquillo.
¡Para Valles un tiro de Ratiu!
Primer acercamiento del Rayo. Ha empezado el partido con mucha intensidad. Córner para el Rayo.
Recibe un golpe Aitor Ruibal con Pacha Espino
Se duele el bético pero puede continuar sin problemas
Lo intenta Antony por banda y hay finalización
Primera llegada y remate de Pablo Fornals que detiene Batalla. Ataque vertical del conjunto bético
¡Comienza el partido!
Mueve la pelota el Rayo Vallecano...
¡Ya están los jugadores en el terreno de juego!
De Burgos Bengoetxea será el colegiado del encuentro
Habrá minuto de silencio antes del comienzo
Se guardará un minuto de silencio en memoria de Luis Espino, padre del jugador Alfonso 'Pacha' Espino, José Luis Cobos, padre de una trabajadora del Club y Emery Morales, jugador cadete de la academia, recientemente fallecidos.
Pellegrini vuelve a hablar de las dimensiones de Vallecas en Movistar
"Una de las complicaciones que tiene Vallecas es que el campo es más chico, dentro de lo reglamentario. Hoy día tenemos que hacer un partido muy completo si queremos puntuar".
Así calienta Antony en el estadio madrileño
Filigranas del brasileño...
Así saltaba el Betis a calentar al Estadio de Vallecas
Intensidad en los jugadores de Manuel Pellegrini
Repasamos las alineaciones de Rayo y Betis en la noche de hoy
Media hora para que ruede la pelota en este estadio
El brazalete del Betis estará dedicado hoy a:
- Huévar del Aljarafe
Los béticos se acuerdan hoy de este golazo de William Carvalho en Vallecas
- En las semifinales de la Copa del Rey 2022, en la que a la postre el Betis se llevó el título.
Polémica en la previa del partido con las dimensiones del estadio madrileño
Manuel Pellegrini se quejó en rueda de prensa y este mediodía Martín Presa le ha contestado: "No está a la altura de él como entrenador", dijo.
La llegada del Betis a Vallecas
- Nelson Deossa y Álvaro Valles en imagen. El colombiano vuelve a partir de inicio.
Las palabras de Manuel Pellegrini en los medios del club
- Sobre el partido "Son dos equipos que tratan de jugar al fútbol y, el hecho de hacerlo en un campo de dimensiones más reducidas, hace que sean más peligrosos los remates y los centros y que sea más difícil salir con el balón dominado. Tenemos que salir a buscar los puntos para recuperar los que perdimos con el Barcelona. Ellos también han dejado escapar puntos en casa y ojalá se vea un bonito espectáculo y que ganemos nosotros".
- Modificaciones obligadas en el once: "Tenemos bastantes bajas, pero como siempre digo, hay un plantel que es el encargado de sacar las competiciones adelante. Venimos de una semana movida y la van a seguir siendo. Nos fuimos el miércoles a Croacia, volvimos el viernes, el domingo vinimos a Madrid, el miércoles viajamos a valencia... Es la importancia de estar en las tres competiciones y tenemos que estar todos en forma para poder hacerlo y recuperar los puntos del día del Barcelona. Después, tenemos la obligación de pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey y no perder puntos como locales contra el Getafe".
Partido especial para Nobel Mendy
El central senegalés está cedido por el Betis en el Rayo Vallecano y se medirá al que es su equipo. Suma 578 minutos repartidos en siete partidos de Liga y un gol.
¡Once del Rayo Vallecano!
Iñigo Pérez sale con: Batalla; Ratiu, Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarría; Pathé Ciss, Pacha Espina, Valentín; Álvaro García, De Frutos e Isi Palazón.
¡Alineación del Real Betis!
Pellegrini sale con: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Llorente, Natan, Ricardo; Marc Roca, Deossa; Antony, Fornals, Riquelme y Cucho Hernández.
Cordialidad en la comida de directivas celebrada este mediodía en Madrid
El presidente de Rayo, Raúl Martín Presa, hizo de anfitrión ante Rafael Gordillo.
Así llega el Betis
El objetivo ahora es enderezar el rumbo en la Liga para separarse del descenso y volver a celebrar un triunfo, algo que no hace desde el 26 de octubre, cuando venció por la mínima al Alavés. Desde entonces el equipo solo ha sumado tres puntos de 15 en juego.
Las bajas del Rayo Vallecano para medirse al Betis
- Pierde por sanción a Unai López y a Nteka, que se ha marchado a la Copa África con Angola. Por su parte, están lesionados: Alemao, Diego Méndez, Mumin y Trejo.
Manuel Pellegrini valora las opciones para suplir a Abde
"Yo ahora mismo no veo ningún problema en ninguna de las dos bandas, porque en ambas posiciones puede jugar Gio (Lo Celso), así como más retrasado, y también Rodrigo Riquelme puede jugar en las dos bandas y en el medio. Además, podemos jugar también ahí con Aitor Ruibal, con Pablo García... Vamos a ir viendo cuál es la mejor alternativa a Abde en cada uno de los partidos, de acuerdo también al rendimiento de todos los jugadores y desde esa necesidad permanente de subir el nivel".
Esto decía Iñigo Pérez en la previa del partido
"Nos enfrentamos a uno de los equipos con más pegada de LaLiga. A ver si somos capaces de hacerles daño en sus debilidades. Queremos los tres puntos y darle continuidad a lo vivido en Polonia".
Lista de 20 convocados en el Real Betis para medirse al Rayo
- Porteros: Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Pau López.
- Defensas: Ángel Ortiz, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan de Souza, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez y Aitor Ruibal.
- Centrocampistas: Sergi Altimira, Marc Roca, Nelson Deossa, Pablo Fornals y Lo Celso.
- Delanteros: Antony, Rodrigo Riquelme, Pablo García y el Cucho Hernández.
Seis bajas en el Real Betis para el duelo de esta noche en Vallecas
Por lesión siguen fuera: Bellerín, Isco y Junior Firpo, mientras que Abde, Amrabat y Bakambu ya están con su selecciones para disputar la Copa África.
Así está la clasificación de LaLiga EA Sports a expensas del Rayo-Betis
¡Hola, hola! Bienvenidos al seguimiento en directo minuto a minuto del partido que va a enfrentar a Rayo Vallecano y Real Betis. Un encuentro que cierra la jornada 16 en Primera división. El duelo comenzará a las 21.00 horas. ¡Arrancamos con toda la información de este partidazo.
El Rayo Vallecano, que lleva cinco partidos de Liga sin ganar en Vallecas, espera enderezar el rumbo impulsado por la euforia lograda tras la victoria continental ante el Jagiellonia polaco, mientras que el Real Betis, que ha pasado la semana en la sexta plaza asentado en zona europea, espera seguir consolidándose en esos puestos.
Iñigo Pérez, técnico del Rayo, cuenta para este partido con la importante baja por sanción del centrocampista Unai López, pero recupera al mediocentro senegalés Pathé Ciss, que podría tener su oportunidad en la medular por Gerard Gumbau. En la punta de ataque lo que parece más probable es que Sergio Camello salga de inicio como referencia y, una línea por detrás, Jorge de Frutos.
Así llega el Real Betis
Los tres últimos se han marchado con sus selecciones para la Copa África. De ellos, Amrabat se ha perdido los últimos partidos por problemas musculares, mientras que Abde, en un gran estado de forma, es un fijo para Pellegrini y le sustituirá Rodrigo Riquelme, quien se reivindicó con una gran actuación tanto en Copa como en Zagreb. También puede haber cambios en la portería con el regreso de Pau López por Álvaro Valles.