Buenas noticias desde la enfermería para el Athletic de Ernesto Valverde

El técnico rojiblanco ha podido contar con Unai Gómez, de vuelta con el grupo tras lesionarse ante el Barcelona, y apunta a ser una de las novedades en la lista de convocados frente al Betis

La plantilla del Athletic Club ha vuelto al trabajo en Lezama tras la dolorosa derrota cosechada el pasado sábado en Montilivi frente al Girona y lo ha hecho con la buena noticia de la vuelta de Unai Gómez trabajando al mismo ritmo que el resto de sus compañeros en la primera sesión de la semana. Una sesión que, como es habitual tras un partido, ha estado protagonizada sobre el césped por los suplentes y aquellos que no jugaron el partido, ya que los titulares llevaron a cabo una sesión de recuperación en el interior de las instalaciones de Lezama.

El centrocampista de Bermeo sufrió una contusión ósea en la rodilla izquierda hace diez días en el duelo frente al Barcelona, una lesión que en un primer momento pareció de mayor gravedad y de la que ha evolucionado favorablemente con relativa rapidez, por lo que podría volver esta semana a la convocatoria contra el Betis si no hay contratiempos.

La pasada semana, apenas unos días después de la lesión, Ernesto Valverde desveló que no citó a Unai Gómez para Girona por precaución y comentó que esperaba poder contar con el futbolista esta semana, que culminará el domingo con el partido liguero frente al Real Betis en San Mamés. "La verdad es que Unai está muy bien, lo que pasa es que, por precaución, estamos yendo un poco más lentos, pero yo creo que para la semana que viene podrá estar", admitía el 'Txingurri'.

Maroan Sannadi y Unai Egiluz, puesta a punto

Junto al jugador de Bermeo han trabajado también en el exterior Maroan Sannadi y Unai Egiluz, ambos en fase de puesta a punto ya con el grupo tras recuperarse de sus respectivas lesiones de rodilla. De cara al encuentro ante el equipo verdiblanco el técnico recupera a Alejandro Rego, baja por sanción la última jornada, y a la espera de la evolución de Unai Gómez tiene la seria duda de Aitor Paredes por el golpe que recibió el central hace dos semanas en la semifinal de Copa con la Real Sociedad.

Tampoco se espera que esté disponible Nico Williams, en tratamiento de recuperación de su pubalgia y que con toda probabilidad se añadirá a las ausencias de Maroan, Egiluz, Beñat Prados y Yeray Álvarez, a quien le quedan dos semanas para cumplir la sanción de la UEFA. Como pronto, el menor de los Williams podría volver tras el parón de selecciones de finales de marzo.

El Athletic preparará el choque contra el Betis con otras cuatro sesiones, de martes a sábado y con descanso en la jornada del jueves. En esta última, que comenzará a las 11:00 horas, Valverde ofrecerá la convocatoria y la rueda de prensa previa al partido que de jugará el domingo a las 18:30 horas en San Mamés.