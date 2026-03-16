La cruda realidad del Athletic: el equipo que más ha empeorado de LaLiga

El Athletic suma 17 puntos menos con respecto al año pasado a estas alturas de campeonato, por delante de equipos como el Mallorca, Rayo Vallecano o Sevilla

La derrota de la pasada jornada en Montilivi ha hecho mucho daño en el Athletic Club. La goleada encajada ante el Girona ha supuesto un duro golpe para las ilusiones rojiblancas en sus aspiraciones de meterse en los puestos europeos, aunque teniendo en cuenta que hay opciones de que hasta el octavo clasificado pueda acceder a competición europea, los de Ernesto Valverde están tan solo a dos puntos de distancia, a tres en el peor de los casos, del séptimo, la Real Sociedad.

Sin embargo, las sensaciones son diferentes y muchas miradas apuntan al banquillo, a Ernesto Valverde, como el gran responsable del bajón del equipo y el no haber hecho reaccionar al equipo como se esperaba en esta segunda parte del campeonato, aunque como decimos, las opciones de volver a Europa siguen sobre la mesa aunque con muchos pretendientes en la esa lucha.

Pero los números no engañan, el Athletic ha pasado de luchar por el cuarto puesto y jugar en la Champions League, a pelear en momentos por la permanencia y ahora acercarse a los puestos europeos pero sin dar el golpe definitivo en esa pelea debido a la irregularidad en los resultados.

El equipo que más ha empeorado de LaLiga

Los 17 puntos de diferencia entre los 52 sumados por el Athletic Club la pasada temporada y los 35 de la actual después de 28 partidos convierten al equipo rojiblanco en el que más ha empeorado en los últimos doce meses antes de afrontar las diez última jornadas.

Lejos de ese -17 del Athletic, el segundo equipo que peor diferencia de puntuación tiene es el Mallorca (-12), seguido del Rayo Vallecano (-6), con un partido menos, y Sevilla (-5). El que más ha mejorado, a pesar de su racha de once jornadas sin ganar, es el Espanyol que ha pasado de los 28 puntos de la pasada campaña a los 37 de la actual.

En el caso del Athletic, el descenso numérico del equipo de Ernesto Valverde se refleja sobre todo en el número de derrotas, 13, que son solo una menos que las 14 recibidas en las dos campañas anteriores juntas.

En la faceta goleadora el diferencial entre goles marcados y recibidos ha pasado de +20 de hace un año al -10 de la actualidad. En la 2024-25 a estas alturas el conjunto bilbaíno había marcado 46 goles y había recibido 36 y en la actual suma 30 anotados y 40 encajados.

Mientras en el 24-25 el Athletic había conseguido acabar con la portería a cero en siete partidos este curso solo lo ha logrado en cinco ocasiones, la última el 6 de diciembre frente al Atlético, lo que se traduce en doce encuentros consecutivos encajando al menos un gol.