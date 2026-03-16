La datos que demuestran el peor momento de Ernesto Valverde y la intención del Athletic

El 'Txingurri' nunca había perdido tantos partidos en una temporada como técnico rojiblanco y la actual puntuación en LaLiga es la peor de su carrera. Todo ello influye en que no tenga nada claro su futuro, aunque Jon Uriarte tratará de convencerlo para que siga

El Athletic volvió a perder una gran oportunidad en su visita al Girona para alimentar el objetivo de obtener un billete para Europa por tercera temporada consecutiva. La séptima plaza que en estos momentos tendría ese premio sigue aún a solo tres puntos tras la victoria de la Real Sociedad, pero son las sensaciones mostradas por el equipo las que hacen que en la afición y el entorno cunda el desánimo. La imagen ofrecida en Montilivi fue más que decepcionante y en el mismo vestuario admiten que de ese modo será imposible luchar por otra meta que no sea una digna clasificación en la tranquilidad de la zona media.

Por más que las lesiones se hayan cebado con el conjunto bilbaíno esta temporada, siendo especialmente dolorosa la situación de Nico Williams, resulta imposible no mirar al mismo tiempo al banquillo, donde Ernesto Valverde cumple su cuarta temporada consecutiva, la décima contando sus tres etapas. Y es que, los números son demoledores, pues a estas alturas de campeonato atraviesa su momento más pobre en el Athletic y uno de los peores en su carrera como entrenador.

Los pobres números de Valverde: 20 derrotas

En concreto, de los 42 partidos oficiales disputados en el presente curso por el cuadro rojiblanco, entre todas las competiciones, son ya 20 las derrotas sufridas, por 15 victorias y 7 empates. Un dato demoledor que el 'Txingurri' nunca antes había conocido en el Catedral. Además, ciñéndonos solo a LaLiga, los 35 puntos que lucen en el casillero bilbaíno suponen el guarismo más bajo a estas alturas en las 17 campañas completas del técnico cacereño en Primera división.

Todo ello hace que crezca la sensación generalizada de un adiós, aunque su futuro sigue siendo una incógnita. Fiel a su discurso habitual, Valverde no suelta prenda cada vez que se le cuestiona por su contrato, que finaliza el próximo 30 de junio. Pese a todo el ruido que existe a su alrededor, su única idea sigue siendo mirar al día a día para tratar de sacar adelante una campaña muy complicada tanto a nivel colectivo como en el plano individual, pues las críticas hacia su figura han sido más duras que nunca. Aunque desde Ibaigane tratarán de convencerlo para que continúe.

Al menos una temporada más

Al respecto, el diario As apunta que el preparador extremeño ya comienza a dar síntomas de cansancio, aunque el presidente, Jon Uriate, aún tiene la esperanza de persuadirlo para lograr su continuidad. Con unas elecciones en el horizonte, su idea es poder seguir contando con Valverde al menos en la primera campaña de su posible nuevo mandato.

Todo debe aclararse "en unas semanas"

Oficialmente, no obstante, no han arrancando las negociaciones para su hipotética renovación, aunque el director deportivo, Mikel González, ya anunció antes del descalabro ante el Girona que se pondrá manos a la obra en breve. "Con Ernesto siempre hemos hecho las cosas a final de temporada. Las dos últimas renovaciones, yendo todo increíble, las hicimos a final de temporada. Hablamos con él a diario, también dentro de muy poco va a hacer 500 partidos y nos centramos en el presente. La confianza entre ambas partes es muy grande, estamos tranquilos y en unas semanas hablaremos del futuro”, desveló.

Las alternativas a Ernesto Valverde

Las dudas, en cualquier caso, son evidentes. Y mientras Valverde se lo piensa sin tener claro aún qué decisión tomar, obviamente surgen posibles candidatos a ocupar su puesto. Es más, la obligación del Athletic es tener las espaldas cubiertas. Así, la opción que más gusta es la de Andori Iraola, que acaba contrato con el Bournemouth el próximo 30 de junio y ha dejado su futuro en el aire. Además, también han salido a la palestra Iñigo Pérez o Eder Sarabia, dado su gran trabajo en Rayo Vallecano y Elche, respectivamente. Pero también se ha apuntado la opción de un entrenador extranjero, con experiencia en la Bundesliga alemana, y ha vuelto a sonar la vía del argentino Mauricio Pochettino. Incluso hay quien se atreve a poner sobre la mesa la vía de José Bordalás.