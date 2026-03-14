El Athletic marca una fecha para resolver el futuro de Ernesto Valverde: "Estamos tranquilos"

El director de fútbol del club rojiblanco, Mikel González, sigue confiando en la continuidad del 'Txingurri' y desvela que "en unas semanas" se sentarán para hablar de un asunto que acapara la atención en Bilbao

El Athletic sucumbió este sábado ante un Girona superior y vio complicarse más si cabe el objetivo de cerrar la temporada con el éxito de obtener un billete para Europa por tercera campaña consecutiva. Solo quedan 10 'finales' y cada vez son más las voces que apuntan a un cambio de ciclo, comenzando por el banquillo. De hecho, en estos momentos la continuidad de Ernesto Valverde está más en el aire que nunca.

Fiel a su discurso habitual, el 'Txingurri' no suelta prenda cada vez que se le cuestiona por su incierto futuro, pues acaba contrato el próximo 30 de junio. Pese a todo el ruido que existe a su alrededor, su única idea sigue siendo mirar al día a día para tratar de sacar adelante una campaña muy complicada tanto a nivel colectivo como en el plano individual, pues las críticas hacia su figura han sido más duras que nunca. Aunque desde Ibaigane tratarán de convencerlo para que continúe.

Debe quedar perfilado antes de que acabe la temporada

Así lo ha vuelto a dejar claro el director de fútbol del club bilbaíno, Mikel González, que recordó que con el técnico cacereño lo habitual ha sido ir renovando temporada a temporada, sin conocerse el desenlace hasta el final. Ahora bien, en este caso, anunció que espera novedades en las próximas semanas, antes por tanto de que finalice un curso al que aún le quedan dos meses y medio de competición. Y es que hay asuntos de la planificación, como las renovaciones de varios jugadores, que conviene ir cerrando, amén de que en San Mamés necesitarán tiempo para decidirse por una alternativa en caso de Valverde diga finalmente adiós.

“Estamos a tiempo de hacer un gran año. Con Ernesto siempre hemos hecho las cosas a final de temporada. Las dos últimas renovaciones, yendo todo increíble, las hicimos a final de temporada. Hablamos con él a diario, también dentro de muy poco va a hacer 500 partidos y nos centramos en el presente. La confianza entre ambas partes es muy grande, estamos tranquilos y en unas semanas hablaremos del futuro”, señaló en los micrófonos de DAZN antes de que su equipo cayese derrotado en Montilivi.

Las alternativas a Ernesto Valverde

Mientras se resuelve la incógnita, ya han comenzado a sonar nombres de posibles relevos, siendo el que más gusta Andori Iraola, que acaba contrato con el Bournemouth el próximo 30 de junio y ha dejado su futuro en el aire. Además, también han salido a la palestra Iñigo Pérez o Eder Sarabia, dado su gran trabajo en Rayo Vallecano y Elche, respectivamente. Pero también se ha apuntado la opción de un entrenador extranjero, con experiencia en la Bundesliga alemana, y ha vuelto a sonar la vía del argentino Mauricio Pochettino. Incluso hay quien se atreve a poner sobre la mesa la vía de José Bordalás.

Nico Williams, en la "fase final"

Aplazado, por ahora, dicho casting, en el Athletic cruzan los dedos para volver a contar cuando antes, y a pleno rendimiento, con Nico Williams, avanzando Mikel González que el internacional español está “mucho mejor” de su pubalgia y está cerca de reaparecer. “Ya está en la tercera fase, en la fase final de los tres bloques que nos habíamos marcado en la recuperación. Está trabajando muy fuerte”, desveló.

Rendido a Iñañi Williams

Por otro lado, el director de fútbol rojiblanco también se detuvo en la figura de su hermano Iñaki, que este sábado cumplió 500 partidos ante el Girona, aunque dicha efeméride no tendrá una celebración especial. “Esperamos que sean muchos más, es una cifra increíble, sobre todo porque lo ha conseguido a los 31 años, tiene un récord de partidos seguidos que será difícil de batir. Es un jugador que nos aporta mucho dentro del campo y fuera es un ejemplo de capitán, alguien al que toda la gente seguimos”, sentenció..