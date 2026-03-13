Iraola mantiene en el aire su futuro con el Athletic pendiente

El ex jugador rojiblanco es uno de los que más gusta en Ibaigane si Ernesto Valverde acaba haciendo las maletas. Su contrato con el Bounemouth acaba el 30 de junio y está en conversaciones para renovar, pero asegura no haber tomado todavía una decisión al respecto

El Athletic Club aún se juega mucho en esta recta final de temporada. Con 11 'finales' por delante, los rojiblancos apurarán sus opciones de obtener un billete para Europa por tercera temporada consecutiva. Por ello, todo está en el aire, también el nombre del entrenador que se sentará la próxima campaña en el banquillo de San Mamés.

La situación de Ernesto Valverde

Ernesto Valverde, fiel a su discurso habitual, no suelta prenda cada vez que se le cuestiona por su incierto futuro, pues acaba contrato el próximo 30 de junio. De hecho, todo apunta a que no resolverá la duda hasta que finalice una campaña muy complicada tanto a nivel colectivo como en el plano individual, pues las críticas hacia su figura han sido más duras que nunca. Aunque desde Ibaigane tratarán de convencerlo para que continúe.

Los candidatos al banquillo del Athletic

Al mismo tiempo, no obstante, ya han comenzado a sonar nombres de posibles relevos, siendo el que más gusta Andori Iraola, cuyo contrato con el Bournemouth acaba el próximo 30 de junio. Además, también han salido a la palestra Iñigo Pérez o Eder Sarabia, dado su gran trabajo en Rayo Vallecano y Elche, respectivamente. Pero también se ha apuntado la opción de un entrenador extranjero, con experiencia en la Bundesliga alemana, y ha vuelto a sonar la vía del argentino Mauricio Pochettino. Incluso hay quien se atreve a poner sobre la mesa la vía de José Bordalás.

Iraola no resuelve la duda: "Cuando haya algo nuevo lo diré"

Mientras tanto, Iraola se ha referido este viernes a su situación en el Bournemouth para dejar su futuro en el aire. "Es algo que tengo que decidir más temprano que tarde. Por ahora no hay nada nuevo, cuando lo haya, lo diré", señaló el ex jugador rojiblanco en rueda de prensa.

Muchos se cuestionan en Inglaterra, donde ya ha rechazado ofertas del Tottenham y el Crystal Palace, si esta postura del preparador vasco responde a un plan orquestado para no desviar la atención de lo meramente deportivo en esta recta final de campaña, algo que él mismo ha negado. En realidad, todo se debe a que aún no hay un acuerdo para su renovación, aunque existe buena sintonía con el club britántico.

"Son conversaciones normales, como ocurren con los jugadores, los agentes y otros entrenadores. Tengo una gran relación con la directiva y hablamos de cosas, pero son temas internos", sentenció, sin querer arrojar por tanto luz sobre un asunto del que también están muy atentos en el Athletic.

La trayectoria de Iraola

Tras su buen hacer al frente del Mirandés y el Rayo Vallecano, al que asecendió a primera, Ander Iraola, que se estrenó como técnico en el AEK Larnaca de Chipre, cumple su segunda temporada en el Bournemouth, donde ha cumplido con creces el objetivo de la permanencia en la Premier League. La pasada campaña ya lo dejó noveno, la misma posición que ocupa actualmente, y ese buen trabajo provoca que ya haya sido relacionado también con 'gigantes' de la talla del Chelsea.