Las cuentas del Athletic para volver a Europa y un calendario de mal recuerdo en la primera vuelta

El conjunto rojiblanco, décimo en la tabla con 35 puntos, peleará en las 11 jornadas que restan por conseguir un billete continental por tercera temporada consecutiva, aunque tendrá que mejorar mucho su promedio. Las posibilidades de que las plazas europeas se amplíen le darían más oportunidades

En una agria temporada marcada en buena medida por las recurrentes lesiones y el desgaste de una Champions en la que no se logró superar la fase inicial, el Athletic Club aún tiene en su mano pelear por el objetivo de volver a competir en Europa. El varapalo que supuso caer apeados de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad ha hecho que a los de Ernesto Valverde no les queda otra que darlo todo en las 11 jornadas que restan para tratar de jugar por cerca campaña consecutiva a nivel continental.

Todo abierto: desde el séptimo al décimo clasificado podrían jugar en Europa

Alejado ya a diez puntos de un descenso por el que se llegó a temer tras enlazar seis jornadas sin vencer, el conjunto rojiblanco es actualmente décimo en la tabla, posición que incluso podría tener billete europeo si dan varias circunstancias, como los triunfos de los equipos españoles en la Europa League y la Conference League. De momento, lo que sí parece más cerca es que el séptimo clasificado, actualmente un Espanyol que está a solo dos puntos, tenga ese premio, pues España ha superado a Alemania en la pelea por la plaza extra de Champions. Además, si el ganador de la Copa del Rey tiene puesto europeo asegurado a través de LaLiga, como es el caso ahora mismo del Atlético de Madrid, la zona europea llegaría hasta la octava plaza que ocupa una Real Sociedad con los mismos puntos que sus vecinos.

Pero por mucho que en Bilbao tengan en cuenta todas esas posibilidades abiertas, lo primero, obviamente, es seguir sumando de tres en tres en el campeonato liguero, después de dos jornadas ya sin hacerlo. Con 35 puntos en su casillero, Valverde sigue mirando a los 42 en los que se suele colocar la barrera de la permanencia. Pero la afición y el entorno sí hacen sus cuentas mirando a Europa.

Harían falta 21 puntos de 33 posibles

Con 33 puntos aún por disputarse, mucho tendrá que mejorar el Athletic en esta recta final de LaLiga para apuntar a esa séptima plaza que a priori serviría para jugar la Conference League, pues el sexto puesto del Celta de Vigo parece ya una opción mucho más complicada. Aunque recordemos que ya el curso pasado fue hasta el octavo, el Rayo Vallecano.

En cualquier caso, tomando como referencia la media de las diez últimas temporadas, haría falta sumar 56 unidades. Es decir, 21 puntos de 33 posibles, el 63,3%, promedio muy superior al actual 43,2%. Todo ello, además, con un calendario complicado, pues siete de los once rivales que aguardan están por encima en la clasificación.

Lo que le queda al Athletic en LaLiga: solo sacó 8 puntos

Así, los rojiblancos afrontarán cinco choques en San Mamés (ante Real Betis, Villarreal, Osasuna, Valencia y Celta de Vigo) y seis a domicilio (frente a Girona, Getafe, Atlético de Madrid, Alavés, Espanyol y Real Madrid).

Si se repite lo realizado en la primera vuelta ante esos mismos adversarios, de nada servirán las cuentas, pues el cuadro bilbaíno apenas logró sumar 8 puntos al vencer a Betis (1-2) y Atlético de Madrid (1-0) y rascar dos empates frente a Girona y Osasuna, perdiendo los siete encuentros restantes. Por tanto, toca mejorar y mucho.