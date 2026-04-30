Fernando Llorente, sobre el nuevo entrenador del Athletic: "Van a ir con él a muerte"

El ex futbolista habla de Terzic, candidato número 1 al banquillo del Athletic Club, y asegura que el vestuario del Athletic Club lo recibirá con los brazo abiertos

El Athletic Club ya tiene atado al sustituto de Ernesto Valverde. Así lo confirmó Jon Uriarte en la previa del duelo ante el Atlético de Madrid en LaLiga. El presidente del conjunto rojiblanco no desveló su nombre, aunque aseguró que es un entrenador de "primerísimo nivel" el que han elegido para sustituir a Ernesto Valverde. Sobre esto ha sido preguntado Fernando Llorente, leyenda de San Mamés. El riojano ha apostado por Terzic como sustituto y asegura que en el vestuario "van a ir a muerte con él".

El que fuese delantero del Athletic Club respalda la opción de Terzic para ocupar el banquillo de San Mamés. "Se está hablando del alemán Terzic. Lo hizo muy bien el Dortmund. Es un entrenador con mucha experiencia y si es el elegido hay que desearle suerte", destaca en as Fernando Llorente. El exfutbolista, aún así, puso el foco en la plantilla y en el vestuario y aseguró que en caso de que Terzic sea el elegido, está seguro de que lo recibirán con los brazos abiertos. "Va a tener un gran grupo. Estoy seguro de que van a ir con él a muerte", subraya.

Fernando Llorente repasa la temporada del Athletic Club

Además de hablar del futuro del banquillo de la entidad rojiblanca, Llorente repasó la actualidad del Athletic Club, centrando la atención en la temporada "difícil" que ha atravesado el equipo. "Ha sido una temporada difícil. Había muchas expectativas con la Champions, pero ha sido difícil. No se empezó bien en Europa, a última hora con victoria en Bérgamo hubo ilusiones y luego no nos metimos", comienza diciendo el ex delantero que destacó la Champions League que realizó el equipo vasco. Los bilbaínos no pudieron pasar de la primera fase y su experiencia en la máxima competición europea terminó demasiado pronto. El empate 0-0 ante el Slavia Praga en San Mamés y la derrota en casa ante el Sporting de Lisboa condenaron al equipo de Ernesto Valverde.

En relación al campeonato liguero, Llorente se centró en la permanencia del club en vez de en la lucha por Europa. "En Liga al final está siendo complicado y la victoria ante Osasuna nos dio oxígeno. La pelea que va a haber por el descenso es terrible. Hay equipos grandes como Valencia y Sevilla ahí. Hay algunos de abajo con dinámica positiva que están empezando a asomar. El final de temporada es bonito", sentenció el mítico delantero centro del Athletic Club.